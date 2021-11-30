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高市開發區土地標售 10標13筆建地總底價逾16億

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市府地政局公告110年度第4季開發區土地標售，圖為楠梓區藍田西段339號。圖／高雄市地政局提供
高雄市府地政局公告110年度第4季開發區土地標售，圖為楠梓區藍田西段339號。圖／高雄市地政局提供

高雄市府地政局110年度第4季開發區土地標售，共推出10標、13筆建地，分別位於岡山87期重劃區、高雄大學區段徵收區、第48期市地重劃區等黃金標的。12月15日開標，總底價16億7361萬餘元。

地政局表示，第87期重劃區位於省道台1線旁，鄰近捷運南岡山站，擁有完善的道路系統、多處公園綠地，靠近醒村懷舊文化景觀建築群，周圍有購物廣場、影城、醫院、婚宴會館等大型開發案，生活機能完善。繼前幾季推出土地標售造成熱烈搶標後，本季又精選1筆面積約895坪土地，臨介壽路及鵬程東一路，附近有岡山文化中心、兆湘國小、公5、公16、公17及劉厝公園等，區位條件優。

高雄大學區段徵收區公共設施規畫完善，還有高雄大學加持，已發展成休閒優質社區。地政局本季在大學10街再釋出1筆住三用地，面積1583坪，地形方正，近國中、小用地及後勁溪，具備休閒、文教及交通要件。

還有第48期市地重劃區，位於中華二路與建國三路間精華地帶，北側緊臨綠園道，西側為三民國小，地理位置優越，本季推出1標2筆住四用地，合計面積約224坪，臨建國三路、三鳳中街及8米道路，近三塊厝車站、三民國小及三民市場。

地政局表示，第77期市地重劃區近快速道路省道台88線及中山高五甲系統交流道，本季推出2標2筆土地，1筆臨20米鳳南一路，面積117坪；另1筆面積約310坪土地，臨紅毛港路及代德三街。第84期市地重劃區，位於仁武區八德西路旁，距國道1號及10號鼎金系統交流道僅數百公尺，本季推出1筆住四用地，面積123坪，臨永新二街及6米道路，近滯洪池公園及澄觀公園。

大坪頂5號道路區段徵收區，位於高鳳路東側，市府開闢孔宅綠園、星光隧道，增加休閒空間，區內10號道路可通往大寮，交通便利，推出1標2筆土地合計1071坪，四面臨路，適合整體規畫興建透天住宅。高坪2期區段徵收區內的1筆住二用地，面積534坪近大坪頂運動公園。另大寮及五甲農地重劃區各推出1筆及2筆土地。民眾可到市府四維行政中心1樓中庭地政局服務台，索取標售海報及標單，或直接上網高雄房地產億年旺網站、地政局及土地開發處網站查詢。

高雄市府地政局公告110年度第4季開發區土地標售，圖為鳳山區保成段117-2號。圖／高雄市地政局提供
高雄市府地政局公告110年度第4季開發區土地標售，圖為鳳山區保成段117-2號。圖／高雄市地政局提供

重劃區 區段徵收 岡山

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