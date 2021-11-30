有愛的地方就是家 台法夫妻金門中蘭打造「咱厝」

拼布達人謝靜琪以拼布點亮金沙鎮中蘭村，和法國籍夫婿謝東亮合力打造法式迷彩牆與露台咖啡座，令人驚豔。謝靜琪說，「雖然金門不是我的故鄉，但有愛的地方就是家」。

謝靜琪和謝東亮（Jeremie Nicoli）3年前移居金門，1年多前搬到中蘭村，承接一間古厝民宿，名為「一朵」，取自法文ile d'or，意為「金色島嶼」。

謝靜琪接受媒體聯訪時表示，剛搬來這裡時，四周公有地堆滿雜物，雜草叢生；她因而提出社區規劃案，想為這個並非觀光景點的尋常小村落，找到亮點。

社規案名為「蘭厝，咱厝，千絲萬縷故鄉情」。謝靜琪說，中蘭，古名「蘭厝」，閩南語「咱厝」，意思是我們的家，千絲萬縷則是呼應自己的縫紉專長。她說，一般人以拍照、畫畫或是泥塑方式，傳達金門的美；她創作6幅拼布壁飾，打造中蘭新意象。

謝靜琪說明作品「牛與孔雀之舞」的創作靈感，金門屠宰場就在中蘭，有不少養牛戶，而近年藍孔雀泛濫，她利用拼布捕捉牛與孔雀共食酒糟畫面，象徵牛與孔雀和平共處，這是一般台灣民眾看不到的畫面。而牛的眼睛是孔雀羽毛圖案，謝東亮說，這樣的眼睛充滿了愛。

作品「遙想中蘭古鹽場」則是訴說金門瓊林到中蘭古鹽田鮮為人知的歷史。謝靜琪以茶燻的蕾絲縫製成海浪，營造舊時間感，而中間的鹽田浮在倒映的海霞上，加上一把椅子，思古幽情躍然眼前。

非美術系科班出身的謝靜琪說：「我就是喜歡做而已」。她謙稱年輕時都在打零工，32歲那年下定決心好好學拼布，自此創造了專屬的拼布天地。

謝靜琪也在金門推廣兒童縫紉。她說，金門孩子不比別人差，藉縫紉讓孩子接觸美的東西，培養美學素養。她說，為中蘭帶來新氣象之外，也盼藉著社規案培養拼布人才。

謝靜琪和謝東亮改造古厝旁昔日為阿兵哥洗熨軍服的洗衣間，把傳統綠咖啡色迷彩，重新粉刷成紅黑白灰的法式迷彩。謝靜琪說，傳統迷彩是為了不想讓人看見；但現在的金門要讓大家看到，所以他們大膽用色，讓原有的牆面變得活潑有精神。

後方牆面以線燈寫出各國招呼語，除了「你好」，還有法、英、日、義大利和西班牙文的同義字。夜間燈光亮起，又是另一番風景。

夫婦兩人合力清理堆積多時的廢棄物，除草、搬石頭、樹立棧板和小圍籬，搭配圓桌、椅子，昔日垃圾堆搖身成樹蔭咖啡座。他們邀請遊客來這歇歇腿、欣賞拼布壁飾，看見不一樣的中蘭。

謝靜琪說，網路世代改變世界，沒有一個地方是人們永遠的居住地，「雖然金門不是我的故鄉，但有愛的地方就是家」。