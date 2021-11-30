快訊

台鐵又收恐嚇信 稱帶球棒、炸彈「屏東搭莒光號北上炸總統府」

民族改造令：中國洩密《絕密新疆文件》說了什麼？

有愛的地方就是家 台法夫妻金門中蘭打造「咱厝」

中央社 / 金門縣30日電

拼布達人謝靜琪以拼布點亮金沙鎮中蘭村，和法國籍夫婿謝東亮合力打造法式迷彩牆與露台咖啡座，令人驚豔。謝靜琪說，「雖然金門不是我的故鄉，但有愛的地方就是家」。

謝靜琪和謝東亮（Jeremie Nicoli）3年前移居金門，1年多前搬到中蘭村，承接一間古厝民宿，名為「一朵」，取自法文ile d'or，意為「金色島嶼」。

謝靜琪接受媒體聯訪時表示，剛搬來這裡時，四周公有地堆滿雜物，雜草叢生；她因而提出社區規劃案，想為這個並非觀光景點的尋常小村落，找到亮點。

社規案名為「蘭厝，咱厝，千絲萬縷故鄉情」。謝靜琪說，中蘭，古名「蘭厝」，閩南語「咱厝」，意思是我們的家，千絲萬縷則是呼應自己的縫紉專長。她說，一般人以拍照、畫畫或是泥塑方式，傳達金門的美；她創作6幅拼布壁飾，打造中蘭新意象。

謝靜琪說明作品「牛與孔雀之舞」的創作靈感，金門屠宰場就在中蘭，有不少養牛戶，而近年藍孔雀泛濫，她利用拼布捕捉牛與孔雀共食酒糟畫面，象徵牛與孔雀和平共處，這是一般台灣民眾看不到的畫面。而牛的眼睛是孔雀羽毛圖案，謝東亮說，這樣的眼睛充滿了愛。

作品「遙想中蘭古鹽場」則是訴說金門瓊林到中蘭古鹽田鮮為人知的歷史。謝靜琪以茶燻的蕾絲縫製成海浪，營造舊時間感，而中間的鹽田浮在倒映的海霞上，加上一把椅子，思古幽情躍然眼前。

非美術系科班出身的謝靜琪說：「我就是喜歡做而已」。她謙稱年輕時都在打零工，32歲那年下定決心好好學拼布，自此創造了專屬的拼布天地。

謝靜琪也在金門推廣兒童縫紉。她說，金門孩子不比別人差，藉縫紉讓孩子接觸美的東西，培養美學素養。她說，為中蘭帶來新氣象之外，也盼藉著社規案培養拼布人才。

謝靜琪和謝東亮改造古厝旁昔日為阿兵哥洗熨軍服的洗衣間，把傳統綠咖啡色迷彩，重新粉刷成紅黑白灰的法式迷彩。謝靜琪說，傳統迷彩是為了不想讓人看見；但現在的金門要讓大家看到，所以他們大膽用色，讓原有的牆面變得活潑有精神。

後方牆面以線燈寫出各國招呼語，除了「你好」，還有法、英、日、義大利和西班牙文的同義字。夜間燈光亮起，又是另一番風景。

夫婦兩人合力清理堆積多時的廢棄物，除草、搬石頭、樹立棧板和小圍籬，搭配圓桌、椅子，昔日垃圾堆搖身成樹蔭咖啡座。他們邀請遊客來這歇歇腿、欣賞拼布壁飾，看見不一樣的中蘭。

謝靜琪說，網路世代改變世界，沒有一個地方是人們永遠的居住地，「雖然金門不是我的故鄉，但有愛的地方就是家」。

金門 咖啡 義大利

延伸閱讀

煮菜燒焦又釀災 金門民宅安裝住警器倖免於難

大提琴家張正傑走遍天涯海角音樂會 金門首登場

金門辦首場馬術趣味邀請賽 民眾觀戰超熱烈

述美國小百年校慶校友回娘家 金曲男歌手領唱校歌

相關新聞

高市清潔隊甄試爆黑箱 環保局：兼顧公平、照顧員工

高市府環保局今年將公開甄試，招募850名清潔隊員，報名時間從今天至12月4日。 但議員陳麗娜踢爆，市府黑箱加分，環保局臨...

高雄跨年是否因Omicron生變？陳其邁有信心做好防疫

Omicron變種病毒來勢洶洶，高雄市跨年活動都已經規畫底定，高雄市長陳其邁今天又再度被問及相關活動是否因新病毒停辦或調...

人間國寶！饒慶鈴穿上精繡排灣公主背心 親自向她致謝

台東縣太麻里鄉排灣族大王部落工藝家陳利友妹，今年獲文化部登錄為重要傳統工藝「排灣族傳統刺繡」保存者 ，成為台東首位傳統工...

高市開發區土地標售 10標13筆建地總底價逾16億

高雄市府地政局110年度第4季開發區土地標售，共推出10標、13筆建地，分別位於岡山87期重劃區、高雄大學區段徵收區、第...

2021「屏東好物」出爐 附贈獨家優惠券享好康

蒐羅歷屆「屏東十大伴手禮」及優質好物好店的「屏東好物」，今年發行第5年，已經成為企業、機關單位年節購禮參考指南；縣府新出...

城中城大火看見需求 民間團體義助高雄消防設備

高雄城中城大火凸顯消防設備重要性，台灣區環境保護工程專業營造業同業公會今天上午在市議會捐贈「電動捲揚器」、「移動式幫浦」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。