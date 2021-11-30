高雄跨年是否因Omicron生變？陳其邁有信心做好防疫

Omicron變種病毒來勢洶洶，高雄市跨年活動都已經規畫底定，高雄市長陳其邁今天又再度被問及相關活動是否因新病毒停辦或調整。陳其邁表示，現階段台灣社區是安全的，最大挑戰來自境外，只要把邊境管理做好、社區繼續維持清零，國內疫情就不會升級；台灣在邊境管制及社區清零做得非常落實，「不管Omicron或其他變種病毒，我們都能做好防疫工作。

高市議會總質詢，市長陳其邁在休息時間接受媒體聯訪。陳其邁說，防疫要有節奏，按照疫情調整防疫措施，現階段台灣社區是安全的，沒有本土個案，最大的挑戰還是來自境外，所以做好邊境管制、居家檢疫，才能夠有效預防病毒跑到國內造成本土傳播，現階段防疫旅館、機場、港口、漁港等入境做好，繼續維持社區清零，這樣我們國內的疫情就不會升級。

陳其邁表示，一步一步擬定防疫策略，不要像過去開始做一些社區監測時就有人提到要封城，不管是Omicron、Delta或其他變種病毒，都是屬於新冠肺炎病毒株，防治策略都一樣；台灣跟其他國家比較不同是因為在邊境管制及社區清零做得非常落實，所以我們要繼續，除了在重症老人打疫苗，第二劑、第三劑要施打外，邊境管制再加上大家把口罩戴好，「我想對於不管Omicron或者其他的變種病毒，我們都能做好防疫工作」。