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2021「屏東好物」出爐 附贈獨家優惠券享好康
蒐羅歷屆「屏東十大伴手禮」及優質好物好店的「屏東好物」，今年發行第5年，已經成為企業、機關單位年節購禮參考指南；縣府新出版的2021「屏東好物」，除嚴選十大伴手禮獲選店家商品資訊，今年特別附贈獨家優惠券，最高享有7.5折優惠，如搭配五倍券使用還可以參加屏東購抽獎活動，讓民眾不僅買得好、買得便宜，更有機會中大獎。
縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，今年收錄了67家自2015年至2020年間曾獲選“屏東好物”殊榮的特色店家，包括「好禮」31家、「好物」19家及「好店」17家，以一頁一店的圖文介紹各家產品，並附上連絡電話、地址，方便企業機關及民眾連繫選購。今年「屏東好物」還特別附贈獨家優惠券，最高享有7.5折優惠，更具吸引力。
她說，縣府配合五倍券現正推出屏東購活動，只要在111年4月30日以前在屏東消費就可以參加抽獎，周周抽5支iphone13及1台gogro電動機車，雙月抽百萬汽車，春節期間加碼抽黃金，超級大獎是輕豪宅1戶，使用「屏東好物」優惠券搭配五倍券，超值划算還可以抽大獎，好康不能錯過。
縣府自12月2日開始提供限量100本供民眾免費索取，可在上班時間至縣府傳播暨國際事務處行銷企劃科索取。
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