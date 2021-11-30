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防Omicron 陳其邁：做好邊境管制、備足防疫旅館

中央社 / 高雄30日電

COVID-19新變異株來勢洶洶，民眾擔心跨年、過年活動受影響。高雄市長陳其邁表示，台灣社區安全，最大挑戰是境外，要做好邊境管制、居家檢疫，各縣市防疫旅館量能也要提升。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株Omicron令全球疫情緊張，針對今年跨年活動防疫政策，陳其邁上午在議會接受媒體聯訪時說，防疫要有節奏，按照疫情調整防疫措施，現階段台灣社區是安全的，最大的挑戰來自於境外。

陳其邁說，做好邊境管制、居家檢疫等，才能有效預防病毒跑到國內，繼續維持社區清零，這樣國內就能有較多活動，經濟、社會等才能維持正常。他強調，防疫要一步步擬定策略，不要像過去有人一下子就說要封城。

對於春節返國隔離的防疫旅館量能，陳其邁說，高雄有約5200間防疫旅館房間，量能足夠，能隔好、隔滿14天最安全。希望各縣市政府「大家要加油、要負起責任」，做好區域聯防，各自把防疫旅館準備充足。

陳其邁說，有些縣市防疫旅館量能嚴重不足，才造成入境隔離天數從14天變成「7+7」，希望各縣市政府提升防疫旅館數量，增加防疫強度，守好邊境才是根本。

另有媒體問到高雄減少外縣市垃圾焚燒量政策，陳其邁說，高雄過去1年代燒外縣市垃圾量約25萬公噸，長期應急幫其他縣市消化垃圾，但應急幫忙，長久下來，被當成習慣，外縣市垃圾都丟到高雄，對高雄人不公平。

陳其邁說，高雄要減少空污，外縣市垃圾量就要逐年減少，其他縣市也應該要有長期規劃來處理自己的垃圾，不然都不處理，丟給高雄，又要怪高雄，對高雄很不公平，「大家要自己負起責任，我們只求一個起碼的公平，不要把我們對別人的幫忙，久了變成習慣」。

陳其邁 防疫旅館 居家檢疫

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