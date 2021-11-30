人間國寶！饒慶鈴穿上精繡排灣公主背心 親自向她致謝

台東縣太麻里鄉排灣族大王部落工藝家陳利友妹，今年獲文化部登錄為重要傳統工藝「排灣族傳統刺繡」保存者 ，成為台東首位傳統工藝人間國寶。陳利友妹日前贈送縣長饒慶鈴一件排灣族公主背心，饒今天前往致謝，並表示，縣府將持續推廣原住民傳統工藝文化。

饒慶鈴說，她上周特別穿著這件排灣族公主背心領取「2021幸福台灣縣市幸福指數大調查」的大獎，目的就是要展現縣府對於原住民文化資產的重視，以及展現台東縣多元文化與族群交融的豐富社會樣貌，未來持續推廣原住民傳統工藝文化，讓更多人認識台東。

陳利友妹贈送饒慶鈴的排灣族公主背心，以排灣族8種刺繡技法織成，背心領口繡有太陽圖案，呈現太麻里「日昇之鄉」的美名，另有陶壺、搗小米等傳統圖像，加上勇士、公主及具有保護作用的巫師圖騰等；背面則繡有傳統茅草屋、青年會所及石板等建築，展現多元文化與族群交融的豐富社會樣貌。

78歲的陳利友妹說，時代變遷，愈來愈少人擁有這項刺繡技術，因為這是很花時間的，排灣族有8種的技法，她一直沒有機會傳下去，就是因為來學的人少，如果有人願意學，她就會全力來教，把這個技術傳給想學的人。

家住太麻里鄉排灣族大王部落的陳利友妹，自3歲時開始學習傳統刺繡，和部落婦女聚集在樹下，一邊刺繡、一邊聊天，耳濡目染之下，學會了排灣族基本的刺繡技巧。至今刺繡超過70年時間，手藝精巧細緻。

陳利友妹配色鮮豔奪目，擅長將排灣族的各種紋樣，例如祖靈像圖紋、人頭紋、太陽紋等，以刺繡技法進行創作，作品具東排灣的文化特色，顯現族群持續累積與發展之軌跡，更充分展現部落的人文與社會生活風貌。