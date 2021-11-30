高市清潔隊甄試爆黑箱 環保局：兼顧公平、照顧員工

高市府環保局今年將公開甄試，招募850名清潔隊員，報名時間從今天至12月4日。 但議員陳麗娜踢爆，市府黑箱加分，環保局臨時人員參加招考，可依照年資加分，最高可加7分。「這根本是全民付錢陪考，不公不義！」環保局表示，為兼顧公平、照顧員工，招考第一階是體能測試，合格者才能筆試，再依年資加分。

今年環保局甄選是縣市合併後的第二次，陳麗娜表示，第一次是108年，環保局當時開了巧門，讓環保局年資滿一年的臨時人員可加分，標準為年資一個月總分加0.15分、最高加7分。當年被議員糾正後，市府取消加分規定，「但這次護內條款捲土重來，更把加分資格從年資一年放寬成半年。陳麗娜指出，依照上次招考，率取率僅1.6%，差1分就天差地遠，何況是加7分，「這根本是黑箱復辟，全民陪考！」

環保局副局長高宗永說，此次招考兼具公平性與照顧員工，一般企業會有照顧員工政策，雖環保局是公部門，但仍需要考慮長年服務的同仁。高宗永表示，考量清潔隊員是體力工作，在第一關體能測試會先淘汰不適任的考生，後續才是筆試，考專業知識等，這部分的成績出來才會依照加分制度予以加分。

陳麗娜也質疑，環保局在一周前委外流標後，立即在昨天就公告自辦招考，但報名費仍與委外一樣都收800元，「市府也需要賺錢嗎？還是連算都懶得算就直接把委辦方案複製貼上？」

陳麗娜手持廠商招標資料表示，根據「110年度清潔隊員甄試工作委辦案」資料，報名費800元，預估1萬2千人報名，可收960萬，其中含10%的承辦廠商利潤及5%營業稅。陳麗娜說，環保局作弊作到麻痺，自辦甄選不該有利潤和營業稅，「扣掉這兩項後，自辦報名費不該是800元。」

高宗永解釋，委外廠商本來就有考試設備，如體能測試需用到紅外線感應器等，但環保局自辦還需例外租借設備，成本不比廠商低。且因為報名人數是未知數，廠商不一定有錢賺，「市府自辦也不是為了賺錢，而是有固定需支出的成本，加上防疫需求成本可能再拉高。」