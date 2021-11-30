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城中城大火看見需求 民間團體義助高雄消防設備

聯合報 / 記者徐白櫻林巧璉／高雄即時報導
台灣區環境保護工程專業營造業公會捐贈一批消防器材給高市消防局，市長陳其邁（左六）頒發感謝狀。記者徐白櫻／攝影
台灣區環境保護工程專業營造業公會捐贈一批消防器材給高市消防局，市長陳其邁（左六）頒發感謝狀。記者徐白櫻／攝影

高雄城中城大火凸顯消防設備重要性，台灣區環境保護工程專業營造業同業公會今天上午在市議會捐贈「電動捲揚器」、「移動式幫浦」、「救助固定式墊塊套組」及救助頭盔給消防局運用，總價值100萬元。市長陳其邁頒發感謝狀，感謝外界「困難的時候給我們溫暖的力量」。

高市議會副議長陸淑美引薦下，台灣區環境保護工程專業營造業公會在高雄氣爆時捐贈消防設備，此次城中城大火再度發揮愛心。陸淑美說，感謝理事長林江涯、榮譽理事長呂鴻圖，每次高雄如果有任何不喜歡發生的事情發生，他們總是第一時間挺身而出。

上午9時50分，高雄市議會一樓簡報室舉行聯合捐贈儀式，公會聯合捐贈消防裝備器材一批電動捲揚器1組、移動式幫浦2台、救助固定式墊塊套組2組及救助頭盔150頂，市府由市長陳其邁、消防局代理局長王志平代表受贈。

台灣區環境保護工程專業營造業公會理事長林江涯表示，感謝消防打火弟兄日以繼夜奮不顧身，守護著大高雄地區萬市民的身家安全，透過消防器材捐贈，盼消防人員在執勤時更安全。

陳其邁說，明年度加上中央補助，明年度高市消防部分總預算6億元，今天捐贈的器材都是高雄最需要的設備，感謝公會在困難時相挺，「困難的時候給我們溫暖的力量」，非常感謝。

高市議會副議長陸淑美（左）回贈感謝狀給台灣區環境保護工程專業營造業公會理事長林江涯（右）。記者徐白櫻／攝影
高市議會副議長陸淑美（左）回贈感謝狀給台灣區環境保護工程專業營造業公會理事長林江涯（右）。記者徐白櫻／攝影
台灣區環境保護工程專業營造業公會捐贈消防器材，其中救助頭盔150頂，主要提供義消使用。記者徐白櫻／攝影
台灣區環境保護工程專業營造業公會捐贈消防器材，其中救助頭盔150頂，主要提供義消使用。記者徐白櫻／攝影

陳其邁 氣爆

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