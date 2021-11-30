聽新聞
test
0:00 / 0:00
城中城大火看見需求 民間團體義助高雄消防設備
高雄城中城大火凸顯消防設備重要性，台灣區環境保護工程專業營造業同業公會今天上午在市議會捐贈「電動捲揚器」、「移動式幫浦」、「救助固定式墊塊套組」及救助頭盔給消防局運用，總價值100萬元。市長陳其邁頒發感謝狀，感謝外界「困難的時候給我們溫暖的力量」。
高市議會副議長陸淑美引薦下，台灣區環境保護工程專業營造業公會在高雄氣爆時捐贈消防設備，此次城中城大火再度發揮愛心。陸淑美說，感謝理事長林江涯、榮譽理事長呂鴻圖，每次高雄如果有任何不喜歡發生的事情發生，他們總是第一時間挺身而出。
上午9時50分，高雄市議會一樓簡報室舉行聯合捐贈儀式，公會聯合捐贈消防裝備器材一批電動捲揚器1組、移動式幫浦2台、救助固定式墊塊套組2組及救助頭盔150頂，市府由市長陳其邁、消防局代理局長王志平代表受贈。
台灣區環境保護工程專業營造業公會理事長林江涯表示，感謝消防打火弟兄日以繼夜奮不顧身，守護著大高雄地區萬市民的身家安全，透過消防器材捐贈，盼消防人員在執勤時更安全。
陳其邁說，明年度加上中央補助，明年度高市消防部分總預算6億元，今天捐贈的器材都是高雄最需要的設備，感謝公會在困難時相挺，「困難的時候給我們溫暖的力量」，非常感謝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言