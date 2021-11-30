城中城大火看見需求 民間團體義助高雄消防設備

高雄城中城大火凸顯消防設備重要性，台灣區環境保護工程專業營造業同業公會今天上午在市議會捐贈「電動捲揚器」、「移動式幫浦」、「救助固定式墊塊套組」及救助頭盔給消防局運用，總價值100萬元。市長陳其邁頒發感謝狀，感謝外界「困難的時候給我們溫暖的力量」。

高市議會副議長陸淑美引薦下，台灣區環境保護工程專業營造業公會在高雄氣爆時捐贈消防設備，此次城中城大火再度發揮愛心。陸淑美說，感謝理事長林江涯、榮譽理事長呂鴻圖，每次高雄如果有任何不喜歡發生的事情發生，他們總是第一時間挺身而出。

上午9時50分，高雄市議會一樓簡報室舉行聯合捐贈儀式，公會聯合捐贈消防裝備器材一批電動捲揚器1組、移動式幫浦2台、救助固定式墊塊套組2組及救助頭盔150頂，市府由市長陳其邁、消防局代理局長王志平代表受贈。

台灣區環境保護工程專業營造業公會理事長林江涯表示，感謝消防打火弟兄日以繼夜奮不顧身，守護著大高雄地區萬市民的身家安全，透過消防器材捐贈，盼消防人員在執勤時更安全。