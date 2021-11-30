響應檳榔廢園改種春天百香果 屏東廣益籲網購支持

隨著檳榔價格低落，屏東縣萬巒鄉硫黃村9年前響應檳榔廢園運動，老農與返鄉青農組成的廣益青果生產合作社，切入3至6月春季早收百香果商機，主打「春天百香果，只有屏東有」，栽植技術不斷精進，不僅外觀比一般百香果大，果肉也多出一倍；疫情期間實體通路受阻，為幫助更多從檳榔轉作百香果的農民，廣益合作社強化網路宣傳和預購，讓消費者享受平價的春天百香果的美味。

百香果的產區主要在中部，採收期為7月至隔年1月，春天百香果稀少珍貴，屏東縣萬巒鄉依傍大武山，冬日陽光和煦，溪流清澈豐沛，在農試所建議下，切入3月至6月春季早收百香果商機，2012年成立廣義合作社，第一年百香果收成不多，但外觀大且果肉多，市場反映佳，幸好有農政單位輔導，農民努力投入心力並解決病蟲害問題，發展科學日照與網室栽種等技術，讓萬巒鄉百香果產期在每年3月就能上市，成為全台最早販售百香果的地區之一。

廣益青果生產合作社說，為避免成熟的百香果直接掉落地上，造成受到撞擊後果肉分離，導致果肉酸化，因此搭設「吊床」，讓百香果自然掉落於吊網裡，維持百香果的香甜；為嚴管品質，合作社輔導農民採用網室栽種與科學日照管理，前者可有效減少果實蠅等蟲害，大幅減少農藥使用，夜間燈照技術，可調節百香果生長，讓果實碩大多汁。

早期客家六堆各擁武力，當時萬巒全鄉製造砲火的硫磺均藏於硫黃村內，正是現今廣益合作社所在地，已有九成、近百位農民投入，農民決議，為建立市場差異性與品牌識別度，百香果品種選用有如紫水晶般亮麗的「台農一號」，而出品的百香果，就稱為「硫黃百香果」，縣府也協助打入外銷市場。