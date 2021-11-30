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放寬青年申請社宅資格 陳其邁：兩周內公布調整後版本
高雄近日產業投資案多，包括台積電確定於高雄設廠，帶動高雄房價，也讓更多人關注社會住宅的興建。今議員指出，應放寬青年申請社宅的資格。高雄市長陳其邁表示，將放寬青年申請資格，預計兩周內公布方案。
台積電投資高雄、橋頭科學園區將於今年12月開放廠商選址、仁武產業園區明年交地建廠等產業消息，讓北高雄房價翻漲，高市府與中央合作興建1萬500戶社會住宅已陸續開工。
高市議員李柏毅今質詢指出，目前社宅申請年齡為20歲至40歲，有配偶的人排序會排在前，「單身的人可能因而不申請、申請不到，住在家裡更不可能結婚、生子。」李柏毅建議，市府調整申請資格，鼓勵年輕人入住，甚至單身的人入住社宅後，如果在社宅結婚、生子還可以得到獎勵等，提高高雄生育率。
陳其邁說，社宅會有40%的比例保留給中低收入戶等經濟弱勢民眾，另外60%則開放青年朋友申請，青年申請資格會依照中央建議的版本再進行調整，近期將公布放寬後的版本。
針對產業入駐，李柏毅問陳其邁，是否會邀請鴻海至橋頭科學園區設廠？陳其邁表示，橋科將以半導體、5G、電動車、健康產業等招商主軸，近期市府積極與相關廠商洽談，甚至有些廠商已主動來找市府。李柏毅則說，為了招商順利，不會逼市長說出鴻海會不會投資高雄，但期待會有更多好消息。
陳其邁說，目前全球產業供應鏈重組，高雄市一定要抓緊此次機會，讓高雄產業轉型，目前面臨比較大的問題是土地需求，市府會超前部署提前準備。另外產學合作也須同時著手，因半導體製程、材料等相關廠夜大廠都需要人才，目前已與兩所大學洽談，12月會陸續開花結果。
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