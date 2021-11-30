快訊

立院三讀溢繳稅款申請退還請求權延至10年 重罰逃漏稅

大學再傳作弊！北市大生手機自拍應試 還邊考邊吃泡麵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

放寬青年申請社宅資格 陳其邁：兩周內公布調整後版本

聯合報 / 記者林巧璉徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，近日公布高市社宅申請資格，將放寬青年申請資格。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁表示，近日公布高市社宅申請資格，將放寬青年申請資格。記者林巧璉／攝影

高雄近日產業投資案多，包括台積電確定於高雄設廠，帶動高雄房價，也讓更多人關注社會住宅的興建。今議員指出，應放寬青年申請社宅的資格。高雄市長陳其邁表示，將放寬青年申請資格，預計兩周內公布方案。

台積電投資高雄、橋頭科學園區將於今年12月開放廠商選址、仁武產業園區明年交地建廠等產業消息，讓北高雄房價翻漲，高市府與中央合作興建1萬500戶社會住宅已陸續開工。

高市議員李柏毅今質詢指出，目前社宅申請年齡為20歲至40歲，有配偶的人排序會排在前，「單身的人可能因而不申請、申請不到，住在家裡更不可能結婚、生子。」李柏毅建議，市府調整申請資格，鼓勵年輕人入住，甚至單身的人入住社宅後，如果在社宅結婚、生子還可以得到獎勵等，提高高雄生育率。

陳其邁說，社宅會有40%的比例保留給中低收入戶等經濟弱勢民眾，另外60%則開放青年朋友申請，青年申請資格會依照中央建議的版本再進行調整，近期將公布放寬後的版本。

針對產業入駐，李柏毅問陳其邁，是否會邀請鴻海至橋頭科學園區設廠？陳其邁表示，橋科將以半導體、5G、電動車、健康產業等招商主軸，近期市府積極與相關廠商洽談，甚至有些廠商已主動來找市府。李柏毅則說，為了招商順利，不會逼市長說出鴻海會不會投資高雄，但期待會有更多好消息。

陳其邁說，目前全球產業供應鏈重組，高雄市一定要抓緊此次機會，讓高雄產業轉型，目前面臨比較大的問題是土地需求，市府會超前部署提前準備。另外產學合作也須同時著手，因半導體製程、材料等相關廠夜大廠都需要人才，目前已與兩所大學洽談，12月會陸續開花結果。

高市議員李柏毅質詢建議，市府應放寬高市青年申請社宅資格。記者林巧璉／攝影
高市議員李柏毅質詢建議，市府應放寬高市青年申請社宅資格。記者林巧璉／攝影

社宅 陳其邁 青年

延伸閱讀

【重磅快評】在意顏寬恒滷肉 怎不看陳其邁雙主菜便當

都市原民長者適應不良 高市議員促設置日照中心

防堵Omicron病毒 陳其邁：延長檢疫天數、增防疫旅館

高雄拚垃圾焚燒減量 陳其邁：自己的垃圾要自己處理

相關新聞

高市清潔隊甄試爆黑箱 環保局：兼顧公平、照顧員工

高市府環保局今年將公開甄試，招募850名清潔隊員，報名時間從今天至12月4日。 但議員陳麗娜踢爆，市府黑箱加分，環保局臨...

人間國寶！饒慶鈴穿上精繡排灣公主背心 親自向她致謝

台東縣太麻里鄉排灣族大王部落工藝家陳利友妹，今年獲文化部登錄為重要傳統工藝「排灣族傳統刺繡」保存者 ，成為台東首位傳統工...

城中城大火看見需求 民間團體義助高雄消防設備

高雄城中城大火凸顯消防設備重要性，台灣區環境保護工程專業營造業同業公會今天上午在市議會捐贈「電動捲揚器」、「移動式幫浦」...

響應檳榔廢園改種春天百香果 屏東廣益籲網購支持

隨著檳榔價格低落，屏東縣萬巒鄉硫黃村9年前響應檳榔廢園運動，老農與返鄉青農組成的廣益青果生產合作社，切入3至6月春季早收...

放寬青年申請社宅資格 陳其邁：兩周內公布調整後版本

高雄近日產業投資案多，包括台積電確定於高雄設廠，帶動高雄房價，也讓更多人關注社會住宅的興建。今議員指出，應放寬青年申請社...

北高雄3危橋 改建拚後年完工

去年高雄橋梁健檢，連接梓官與楠梓的通安大橋、彌陀與永安的舊港橋、永安區新港橋被鑑定為危橋，3座橋梁都靠近海邊，海鹽侵蝕嚴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。