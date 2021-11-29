高雄商圈夜市券第二波一樣熱！經發局總動員服務

高雄市第二波「商圈夜市券」今起連續一周在49處商圈夜市開跑，經發局為讓發送流程更順暢，加派人力提前「驗、拍、發」，縮短排隊等候時間，也增設愛心服務台。今天下午在苓雅區林靖夜市發放，晚上另有5處夜市加入，經發局表示，整體換發過程順利，只要提前完成驗證作業，平均花3至5秒就可在服務台完成領券。

在林靖夜市領券的劉小姐說，她排隊過程等了近2小時，雖然最後一關發放速度快，但過程中發號碼牌、查驗證件速度稍慢。記者實際觀察，一般隊伍兌換速度較愛心隊伍快，工作人員查驗證件後會在民眾手上蓋印章，縮短後續發放、查驗速度。

經發局表示，第一波發放10萬份，一個月各商圈夜市累計收到超過1400萬元核銷申請，顯示商圈夜市券具有限時刺激消費效果。今天下午2點前，林靖夜市已出現排隊人潮，經發局先前已和夜市管委會預做規畫，拉出兩條排隊動線，讓民眾依序排隊。林靖夜市主委劉政賢說，考量現場排隊人潮眾多，提前15分鐘發號碼牌，下午3點開始領券。

光華、忠孝等5處夜市在今晚兌領，光華夜市主委顏永峻笑說，為備戰今晚活動，昨晚夜市工作人員把桌椅準備好，有民眾誤以為可以開始排隊，嚇得管委會趕快把桌椅收起來，告知今天再來，顯見民眾有多期待。

顏永峻說，今天是上班日，怕排隊人潮阻礙下班交通，管委會請經發局安排7名安管人員著顯眼工作服在每個街道口協助站崗，確保排隊民眾人身安全，還好今晚下班車流順暢，今晚換發2000份比首波多，因提前驗證、發號碼牌及愛心服務台、增開換發服務台等優化措施，整體換發算順利，不少原本周一例休的攤商為這波換購決定停休，搶一波振興商機。

住前鎮80歲陳老先生說，今天中午睡醒就搭公車轉輕軌後步行到林靖夜市現場，他之前第一波也有兌領，笑說「年紀大了，排隊拿商圈夜市券賺點老人工」，小面額在夜市相當好用，這次有愛心服務台，秩序有比之前改善。住林靖夜市附近的羅小姐帶著就讀小三、小二女兒來排隊兌領，拿到商圈夜市券想大啖小吃。

晚間在忠孝夜市排隊領券的楊小姐說，工作人員協助驗證身分、發號碼牌，在服務台前領券時間頂多停留5秒，換發作業算是順暢。

經發局表示，第二波商圈夜市券換發首日，反應比預期還熱烈，各場次民眾及商圈夜市代表反映意見，包括縮短「驗、拍、發」流程，愛心服務台及一般排隊民眾動線清楚區隔等，都成為優化措施。領到號碼牌民眾若不想排隊久候可先離場，在表定活動時間結束前，可憑號碼牌到服務台換發。