高雄第二波「商圈夜市券」首日發放 民眾怨：愛心櫃檯排更久

高市推「商圈夜市券」200元五倍券可兌領400元夜市券，今是第二波10萬份發放首日，因第一波大排長龍引民怨，高市經發局優化流程「驗、拍、發」三步驟，每處限量2千份，提前發號碼牌。但排隊民眾仍抱怨，排隊動線亂，號碼牌有漏發狀況，導致有些人排隊很久卻沒先領到號碼牌。甚至出現愛心櫃檯有年輕人排隊的狀況。

經發局為體恤年長者、嬰幼童，第二波推出愛心櫃檯，服務75歲以上、4歲以下，和持有中度身心障礙證明（粉紅色）民眾，可由一人陪同，兩人一起領券。民眾陳小姐推著高齡90歲媽媽說，我們已經等2個多小時，「我媽媽憋尿憋到快忍不住了，到底還要等多久？」一旁背著7個月嬰兒的吳小姐也抱怨，愛心櫃檯擠了那麼多人，動也不動，一旁的一般民眾動線則不斷往前，「這不是便民是擾民」。

今天苓雅區林靖夜市在下午3點開始發放，但有些高齡民眾在中午就拿著折疊椅坐等領號碼牌，工作人員表示，中午12點就有約200人在排隊。在下午3點後排隊人潮蔓延約300公尺，從河南路、河北路一路延伸到後方公園，排隊民眾緊鄰行經的汽機車，連現場維持秩序警察都說，這動線實在不好。光華夜市也在今天晚上六點開始發放，但不到五點排隊人潮已超過5百公尺。

工作人員表示，剛開始一般民眾和愛心櫃檯排隊井然有序，但突然有人將一般民眾引導到愛心櫃檯動線，造成民怨、混亂。也導致有些人沒有拿到號碼牌，後續由工作人員補發。民眾陳伯伯說，先發號碼牌也不是好方法，有人就排兩次先拿到兩張號碼牌，再請家人帶證件過來一起排隊。