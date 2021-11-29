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高雄第二波「商圈夜市券」首日發放 民眾怨：愛心櫃檯排更久

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
今天高雄第二波商圈夜市券發放首日，雖高市經發局已優化過流程，但仍有民眾抱怨排隊動線亂、等待時間久。圖為苓雅區林靖夜市發放情形。記者林巧璉／攝影
今天高雄第二波商圈夜市券發放首日，雖高市經發局已優化過流程，但仍有民眾抱怨排隊動線亂、等待時間久。圖為苓雅區林靖夜市發放情形。記者林巧璉／攝影

高市推「商圈夜市券」200元五倍券可兌領400元夜市券，今是第二波10萬份發放首日，因第一波大排長龍引民怨，高市經發局優化流程「驗、拍、發」三步驟，每處限量2千份，提前發號碼牌。但排隊民眾仍抱怨，排隊動線亂，號碼牌有漏發狀況，導致有些人排隊很久卻沒先領到號碼牌。甚至出現愛心櫃檯有年輕人排隊的狀況。

經發局為體恤年長者、嬰幼童，第二波推出愛心櫃檯，服務75歲以上、4歲以下，和持有中度身心障礙證明（粉紅色）民眾，可由一人陪同，兩人一起領券。民眾陳小姐推著高齡90歲媽媽說，我們已經等2個多小時，「我媽媽憋尿憋到快忍不住了，到底還要等多久？」一旁背著7個月嬰兒的吳小姐也抱怨，愛心櫃檯擠了那麼多人，動也不動，一旁的一般民眾動線則不斷往前，「這不是便民是擾民」。

今天苓雅區林靖夜市在下午3點開始發放，但有些高齡民眾在中午就拿著折疊椅坐等領號碼牌，工作人員表示，中午12點就有約200人在排隊。在下午3點後排隊人潮蔓延約300公尺，從河南路、河北路一路延伸到後方公園，排隊民眾緊鄰行經的汽機車，連現場維持秩序警察都說，這動線實在不好。光華夜市也在今天晚上六點開始發放，但不到五點排隊人潮已超過5百公尺。

工作人員表示，剛開始一般民眾和愛心櫃檯排隊井然有序，但突然有人將一般民眾引導到愛心櫃檯動線，造成民怨、混亂。也導致有些人沒有拿到號碼牌，後續由工作人員補發。民眾陳伯伯說，先發號碼牌也不是好方法，有人就排兩次先拿到兩張號碼牌，再請家人帶證件過來一起排隊。

林靖夜市羊肉攤莊老闆則說，第一波商圈夜市券大概在前兩周會帶來人潮，生意回升約1至2成，但排隊領券民眾阻擋生意動線，「真的很困擾，多數人不是社區民眾，拿到券騎著機車就走了。」

今天高雄第二波商圈夜市券發放首日，雖高市經發局已優化過流程，但仍有民眾抱怨排隊動線亂、等待時間久。圖為苓雅區林靖夜市發放情形。記者林巧璉／攝影
今天高雄第二波商圈夜市券發放首日，雖高市經發局已優化過流程，但仍有民眾抱怨排隊動線亂、等待時間久。圖為苓雅區林靖夜市發放情形。記者林巧璉／攝影
高雄第二波商圈夜市券發放首日，苓雅區林靖夜市排隊人潮蔓延約300公尺。記者林巧璉／攝影
高雄第二波商圈夜市券發放首日，苓雅區林靖夜市排隊人潮蔓延約300公尺。記者林巧璉／攝影
林靖夜市羊肉攤商莊老闆表示，攤位被排隊人潮阻擋，很難做生意。記者林巧璉／攝影
林靖夜市羊肉攤商莊老闆表示，攤位被排隊人潮阻擋，很難做生意。記者林巧璉／攝影
高雄第二波商圈夜市券發放首日，苓雅區林靖夜市排隊人潮與汽機車距離近。記者林巧璉／攝影
高雄第二波商圈夜市券發放首日，苓雅區林靖夜市排隊人潮與汽機車距離近。記者林巧璉／攝影
今天高雄第二波商圈夜市券發放首日，經發局推出愛心櫃檯服務長者、嬰幼童和行動不便者，但挨批排隊動線亂。記者林巧璉／攝影
今天高雄第二波商圈夜市券發放首日，經發局推出愛心櫃檯服務長者、嬰幼童和行動不便者，但挨批排隊動線亂。記者林巧璉／攝影

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