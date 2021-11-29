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全國登山社團大會師 周末旗津聯歡將搭1600頂帳篷
第47屆「全國登山社團大會師」周六、日將在旗津沙灘海岸公園登場，全國有1萬7538名山友報名，加上親友，估計超過3萬人湧入高雄，山友將在旗津沙灘露營，至少搭建1600多頂各式各樣帳篷，盛況可期。
「全國登山社團大會師」今年由中華民國健行登山會高雄市分會主辦，本周六晚間將在旗津海岸公園舉行聯歡晚會，周日分9條路線走訪南北壽山大縱走、柴山阿塱壹古道、尾寮山、大凍山、半屏山、大崗山及旗靈縱走，或騎自行車遊旗津、搭船遊高雄港。
全國登山社團大會師往年參加人數約3、4000人，今年有273個社團參加，1萬7000多名山友報名，人數創新高，為此主辦單位安排300義工沿線服務。中華民國健行登山會高雄市分會理事長劉豐洋說，希望山友們攀登各自喜愛的山岳，飽覽大高雄山海風情。
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