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全國登山社團大會師 周末旗津聯歡將搭1600頂帳篷

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
第47屆「全國登山社團大會師」周六、日將在旗津沙灘海岸公園登場，主辦單位中華民國健行登山會高雄市分會今午於高雄林皇宮宣布活動起跑。記者王昭月／攝影
第47屆「全國登山社團大會師」周六、日將在旗津沙灘海岸公園登場，主辦單位中華民國健行登山會高雄市分會今午於高雄林皇宮宣布活動起跑。記者王昭月／攝影

第47屆「全國登山社團大會師」周六、日將在旗津沙灘海岸公園登場，全國有1萬7538名山友報名，加上親友，估計超過3萬人湧入高雄，山友將在旗津沙灘露營，至少搭建1600多頂各式各樣帳篷，盛況可期。

「全國登山社團大會師」今年由中華民國健行登山會高雄市分會主辦，本周六晚間將在旗津海岸公園舉行聯歡晚會，周日分9條路線走訪南北壽山大縱走、柴山阿塱壹古道、尾寮山、大凍山、半屏山、大崗山及旗靈縱走，或騎自行車遊旗津、搭船遊高雄港。

全國登山社團大會師往年參加人數約3、4000人，今年有273個社團參加，1萬7000多名山友報名，人數創新高，為此主辦單位安排300義工沿線服務。中華民國健行登山會高雄市分會理事長劉豐洋說，希望山友們攀登各自喜愛的山岳，飽覽大高雄山海風情。

山友 高雄市

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