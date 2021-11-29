高雄旗津中區污水處理廠進行整建 未來將委外營運

高雄旗津中區污水處理廠，自通水啟用至今已逾35年，廠內設備多老舊，處理效能降低，市府正辦理中區污水處理廠整建工程，將導入智慧化管理，為未來委外操作奠定基礎。

高雄市水利局發布新聞稿表示，旗津中區污水處理廠為目前全國僅存由市府水利局自行操作的污水處理廠，肩負著愛河水質改善與市區污水處理重責大任。

水利局指出，旗津中區污水處理廠設計的平均處理水量達每日75萬噸，自通水啟用至今已逾35年，廠內設備多已老舊，處理效能大幅降低，加上操作人員年齡逐日增長，設施整建與委外操作已是現階段急需展開的必要工作。

水利局透過「前鎮漁港新風貌專案中長程計畫」，爭取中央經費辦理中區污水處理廠整建工程，今年8月底發包，日前開工，將提升全廠設備，強化污水處理效能，並導入智慧化管理，減少操作維護人力需求，達到整廠委外的目標。

高雄市副市長林欽榮及議員簡煥宗等人今天視察中區污水處理廠整建統包工程。工程包含中區污水處理廠設施整建及後續5年委外操作工作共新台幣8.09億元，其中營建署補助3.44億元，盼藉此讓中區污水處理廠重獲新生。