高市清潔隊員薪資上看40K 公開甄試明起報名

高雄市環保局110年清潔隊員公開甄試明起受理報名，甄試類組含一般隊員及駕駛隊員，一般隊員類組中再增設身心障礙、中低收入戶與原住民族3大特殊身分組，將正取172名，備取678名，共850人。環保局表示，清潔隊員月薪約32195元，另含清潔獎金8000元，薪水上看40K。

高市環保局表示，甄試簡章及筆試參考題庫今天上午10點起在環保局官網專區公告，供市民下載，採「網路報名」或「現場輔助網路報名」二種方式擇一。網路報名明天上午11點起受理到12月4日下午5點，民眾可登入甄試報名系統網站辦理。

採現場輔助網路報名者，同一期限的上班時間由本人到環保局轄屬各區清潔隊報名，再到甄試報名系統網站確認個人「應考資格審核狀態」，審核通過的應考人，須在期限繳報名費才算完成程序。

環保局提醒，報考人務必詳閱甄試簡章規定及考試資訊，確實填寫並上傳所需資料。居家隔離、檢疫或發燒情形的報考人，多利用網路報名。所有類組第一試體能測驗日期為12月24日至12月26日；一般隊員類組(含特殊身分組)第二試筆試日期為明年1月2日；駕駛隊員類組第二試路考日期為明年1月8日至1月9日。

錄取名單會在明年元月28日下2點公告，如有報名問題，可洽客服專線0800-202-688。

環保局官方網站：https://ksepb.kcg.gov.tw/

甄試報名系統網站：https:// ksepb110.twrecruit.com.tw