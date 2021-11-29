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終於不卡了！ 高市明年度總預算今付委

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市議會國民黨團總召童燕珍（站立者右一）、議員黃紹庭（右二）、邱于軒（右三）、陳美雅（右四）。記者林巧璉／攝影
高雄市議會國民黨團總召童燕珍（站立者右一）、議員黃紹庭（右二）、邱于軒（右三）、陳美雅（右四）。記者林巧璉／攝影

高雄市議會今下午進行高市府111年度總預算案付委委員會審查，議長曾麗燕表示，經由上周黨團協商，市府二度繳交城中城大火精進報告後，三黨黨團總召同意付委總預算。雖國民黨議員有不同意見，但仍同意交付預算，在議員黃紹庭、邱于軒、陳美雅等人發表意見後，卡了近月的總預算案終於付委。

曾麗燕表示，國民黨團要求市府提出城中城大火精進報告才同意付委，市府已於11月25日第一次送給三黨團總召，但報告過於粗糙、簡略，當天退回報告，隔天市府再次提出報告，三黨團總召認為報告已完備，同意在今天交付總預算審查。曾麗燕向議員喊話，「我們應該回歸議案審議的程序，為了讓議事順暢，各位同仁可在後續審議預算、墊付款、質詢時發言。」

曾麗燕本要讓讓3位黨團總召發言後，再進行總預算付委審查。在國民黨總召童燕珍發言後，議員黃紹庭、邱于軒、陳美雅相繼發言，曾麗燕就讓議事組宣讀議案，完成總預算案及相關提案付委、審查。民進黨團總召鄭光峰、無黨團結聯盟總召朱信強都未發言。

童燕珍表示，國民黨當初反對預算付委是因為市府當時的報告不符合民眾期待，前幾天第一次的精進報告不完整，第二次相關局處都有提出精進做為，許多精進作為都在預算裡，黨團會繼續監督市政、預算。童燕珍認為，市府已釋出誠意，預算審議是市民託付的責任，黨團協商後決定付委。在委員會、大會都會嚴格一一檢視，請市府做好萬全準備，國民黨團將做出最嚴格的監督。

童燕珍語畢後，黃紹庭接著使用麥克風發言，「今天市長為何沒有出席？陳市長應出席聽取議員意見。」黃紹庭認為，20多天前總預算未完成付委，陳其邁今應出席。

邱于軒則說，市府的精進報告應該反映在總預算內，但裡頭沒有清楚標示，邱于軒也說，「工務局對外放話我只需要一頁的報告，這真的太惡劣、汙衊人。」陳美雅也認為，相關的精進作為並沒有在預算書上看到，市長未出席，市府態度傲慢。

高雄市議會今通過高雄市111年度總預算案付委。記者林巧璉／攝影
高雄市議會今通過高雄市111年度總預算案付委。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁與三位副市長、秘書長未出席。陳其邁在11月4日已上台報告111年度高雄市施政計畫與總預算案。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁與三位副市長、秘書長未出席。陳其邁在11月4日已上台報告111年度高雄市施政計畫與總預算案。記者林巧璉／攝影

曾麗燕 國民黨 陳美雅 高雄市 陳其邁

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