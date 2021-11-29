高雄中區汙水廠爭取3.44億整建更新 將委外朝智慧發展

通水逾35年的高雄旗津中區汙水處理廠汰建工程預計明年9月完成，副市長林欽榮今午前往視察，指全台僅這處汙水廠尚未委外，未來因應人力老化，將導入智慧控管，全面升級，不會再有數十年前氨氣外洩抗議的場面重現。

高雄旗津中區汙水處理廠是目前全國僅存由市府水利局自行操作的汙水處理廠，肩負愛河水質改善與市區汙水處理重責，每日平均處理水量75萬噸，為大高雄三分之一的汙水處理量，設備及人力「雙老化」，更新勢在必行。

為此水利局已透過「前鎮漁港建設專案計畫」，同步向中央爭取3.44億元汰建中區汙水處理廠，強化處理效能，進行整建汰換後將委外操作，導入智慧化管理，精簡操作人力成本，邁向下一個30年，甚或打造廠內的下水道展示館，成為旗津一景。

林欽榮今午前往中區汙水廠視察，廠內設備不乏鏽蝕跡象，設備老舊，他表示，整建工程已爭取營建署補助3.44億，後續市府會再自籌4.85億委外操作，為期5年。

林欽榮說，中區汙水處30年來擔負大高雄三分之一汙水處理量，因應人力及設備老化，勢需更新。全台類似這種大型汙水廠，幾乎都委外操作，高雄也需做此準。

重要的是，整建後的中區汙水處理廠將採「物聯網化」，透過戰情室進行智慧巡檢，這可一併解決職工退休，人力補不齊的窘境。「設備技術愈智慧化，成本會愈低」林表示，數十年前氨氣外洩的陳抗場景，不會再重現。

位在中區汙水廠內的下水道展示館，在林欽榮任高市工務局長時期對外開放，目前保持水管接頭、馬達等系列文物，做為學生環境教育使用。林欽榮表示，如果有節餘款，會勻撥經費檢修，開放成為旗津觀光一景。