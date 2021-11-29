北高雄3座老危橋獲近3億補助重建 預計2023年底完工

北高雄老舊橋梁健檢中，連接梓官與楠梓的通安大橋、彌陀與永安的舊港橋、永安區永新路上的新港橋，因使用年限屆滿，又鄰近海邊，長期受侵蝕出現鋼筋膨脹、裸露等問題而被列為危橋。經高雄市政府與立委向中央增取補助，獲營建署近3億元經費，讓這三座危橋得以重建，預計2023年底完工。

市府新工處指出，三座橋梁已達使用年限，因離海距離近，長期高鹽分侵蝕下橋梁底部出現鋼筋膨脹且裸露問題，經評鑑都列為危橋需重建，因此向爭取營建署生活圈計畫補助。

營建署核定經費中，梓官區通安大橋重建核定總經費1.33億，營建署補助1.05億元；彌陀區舊港橋總經費1.4億元，補助1.1億元；永安區新港橋核定總經費1843萬元，補助1456萬元；三座橋梁總核定經費為2.9億元，補助2.3億元，補助比率近8成。

新工處表示，通安大橋與舊港橋市府已經有編列墊付款預算，已展開設計作業，預計今年底發包，且通安橋附近有替代道路，重建期間可全面封閉進行工程；至於舊港橋替代橋梁距離較遠，施工期間會建便橋供人車通行，新港橋仍需將市府墊付款預算送交議會，預計在明年初審議，待墊付款審核通過，將會盡快設計發包，三座橋梁重建工程，預計在2023年可完工。