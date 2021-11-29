快訊

第3劑疫苗最快明年1月1日開打 陳時中：沒有限制廠牌

虛擬下單賺紅利？詐團設「賣家幫」網站 假投資吸金近3千萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北高雄3座老危橋獲近3億補助重建 預計2023年底完工

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄連接梓官與楠梓的通安橋，因使用年限屆滿，橋梁底部出現鋼筋膨脹等裸露問題，將於近期重建。記者陳弘逸／攝影
高雄連接梓官與楠梓的通安橋，因使用年限屆滿，橋梁底部出現鋼筋膨脹等裸露問題，將於近期重建。記者陳弘逸／攝影

北高雄老舊橋梁健檢中，連接梓官與楠梓的通安大橋、彌陀與永安的舊港橋、永安區永新路上的新港橋，因使用年限屆滿，又鄰近海邊，長期受侵蝕出現鋼筋膨脹、裸露等問題而被列為危橋。經高雄市政府與立委向中央增取補助，獲營建署近3億元經費，讓這三座危橋得以重建，預計2023年底完工。

市府新工處指出，三座橋梁已達使用年限，因離海距離近，長期高鹽分侵蝕下橋梁底部出現鋼筋膨脹且裸露問題，經評鑑都列為危橋需重建，因此向爭取營建署生活圈計畫補助。

營建署核定經費中，梓官區通安大橋重建核定總經費1.33億，營建署補助1.05億元；彌陀區舊港橋總經費1.4億元，補助1.1億元；永安區新港橋核定總經費1843萬元，補助1456萬元；三座橋梁總核定經費為2.9億元，補助2.3億元，補助比率近8成。

新工處表示，通安大橋與舊港橋市府已經有編列墊付款預算，已展開設計作業，預計今年底發包，且通安橋附近有替代道路，重建期間可全面封閉進行工程；至於舊港橋替代橋梁距離較遠，施工期間會建便橋供人車通行，新港橋仍需將市府墊付款預算送交議會，預計在明年初審議，待墊付款審核通過，將會盡快設計發包，三座橋梁重建工程，預計在2023年可完工。

立委邱志偉說，三座橋梁因使用年限到屆滿且出現鋼筋裸露等問題，易影響行車安全，將會請新工處重建時，選擇抗鹽分侵蝕的材料進行重建，藉此增加使用年限。

高雄連接梓官與楠梓的通安橋，因使用年限屆滿，橋梁底部出現鋼筋膨脹等裸露問題，將於近期重建。記者陳弘逸／攝影
高雄連接梓官與楠梓的通安橋，因使用年限屆滿，橋梁底部出現鋼筋膨脹等裸露問題，將於近期重建。記者陳弘逸／攝影
高雄連接梓官與楠梓的通安橋，因使用年限屆滿，橋梁底部出現鋼筋膨脹等裸露問題，將於近期重建。記者陳弘逸／攝影
高雄連接梓官與楠梓的通安橋，因使用年限屆滿，橋梁底部出現鋼筋膨脹等裸露問題，將於近期重建。記者陳弘逸／攝影
高雄連接梓官與楠梓的通安橋，因使用年限屆滿，橋梁底部出現鋼筋膨脹等裸露問題，將於近期重建。記者陳弘逸／攝影
高雄連接梓官與楠梓的通安橋，因使用年限屆滿，橋梁底部出現鋼筋膨脹等裸露問題，將於近期重建。記者陳弘逸／攝影
高雄連接梓官與楠梓的通安橋，因使用年限屆滿，橋梁底部出現鋼筋膨脹等裸露問題，將於近期重建。記者陳弘逸／攝影
高雄連接梓官與楠梓的通安橋，因使用年限屆滿，橋梁底部出現鋼筋膨脹等裸露問題，將於近期重建。記者陳弘逸／攝影

替代道路

延伸閱讀

國民黨周日高雄宣講 馬、朱、江、趙4大頭齊聚登場

2022台灣燈會在高雄 史哲帶領團隊大玩光的魔法

千張課桌椅化成城市光體 「椅子樂譜」為台灣燈會暖場

來高雄跨年追女神！ 蘇慧倫、安心亞、郭書瑤同台飆演

相關新聞

終於不卡了！ 高市明年度總預算今付委

高雄市議會今下午進行高市府111年度總預算案付委委員會審查，議長曾麗燕表示，經由上周黨團協商，市府二度繳交城中城大火精進...

高雄中區汙水廠爭取3.44億整建更新 將委外朝智慧發展

通水逾35年的高雄旗津中區汙水處理廠汰建工程預計明年9月完成，副市長林欽榮今午前往視察，指全台僅這處汙水廠尚未委外，未來...

北高雄3座老危橋獲近3億補助重建 預計2023年底完工

北高雄老舊橋梁健檢中，連接梓官與楠梓的通安大橋、彌陀與永安的舊港橋、永安區永新路上的新港橋，因使用年限屆滿，又鄰近海邊，...

大提琴家張正傑走遍天涯海角音樂會 金門首登場

大提琴家張正傑走遍天涯海角音樂會首場今天在金門金東電影院登場。張正傑指出，最大心願就是要讓偏鄉小朋友聽到1場正式音樂會。...

2021捷克在屏東 縣民公園設宴款待滿滿屏東味

《2021捷克在屏東》12月2日有一場別開生面的晚宴在屏東縣民公園舉辦，受疫情影響，捷克經濟文化辦事處無法從捷克空運食材...

都市原民長者適應不良 高市議員促設置日照中心

高雄市議員范織欽今質詢時指出，政府將照顧原住民的預算、計畫都放在原鄉，忽略都市原住民的需求，建議市府設置都會區原住民日照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。