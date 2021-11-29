大提琴家張正傑走遍天涯海角音樂會 金門首登場

大提琴家張正傑走遍天涯海角音樂會首場今天在金門金東電影院登場。張正傑指出，最大心願就是要讓偏鄉小朋友聽到1場正式音樂會。他還告訴小朋友，音樂是要用「玩」的。

張正傑在音樂會後接受記者聯訪時表示，他演奏了40年，策劃親子音樂會也近17年，音樂會總是一場接一場，但他心中一直有個願望，就是要帶著大提琴走遍天涯海角，到台灣各個地方演出。

他說，「我想讓偏鄉離島的小朋友起碼聽到1場正式的音樂會。」

張正傑表示，計劃用10年的時間，走遍台澎金馬偏鄉離島，送給孩子們音樂會。

他說，詳細計劃尚未展開，就策劃27、28日在金門舉辦坑道音樂節。在國際扶輪3482地區台北西北區扶輪社贊助下，首場「張正傑與大提琴走遍天涯海角音樂會」就順勢在金門展開。

音樂會在金門歷史建築金東電影院舉行，讓金沙鎮安瀾國小、述美國小學生及幼兒園小朋友，聆聽了1場結合大小提琴、單簧管及鋼琴的音樂會。特別的是，單簧管樂手陳威稜出場時，還走到台下與孩子互動，把小朋友與老師都逗樂了。

張正傑形容單簧管像甘蔗，小朋友則說單簧管的聲音像布榖鳥。張正傑還與陳威稜進行弦樂管樂大PK，兩人互相把對方樂器的弓弦或吹嘴、喇叭等一一除去，看能不能繼續演奏「塔朗泰拉舞曲」，逗得小朋友哈哈大笑。

張正傑告訴小朋友，他的大提琴已高齡321歲，他並向幼兒園小女孩借來1根頭髮試拉大提琴，但發不出音；大小朋友才知原來他的弓弦是用馬尾毛製作而成，才能拉出聲響。在得知這把琴價值高達新台幣6000萬元，全場驚呼聲連連。

安瀾、述美國小師生隨後跟著鋼琴旋律，起立、坐下，大家玩得不亦樂乎，整個戲院洋溢著歡樂及笑聲。張正傑告訴小朋友，「音樂就是要用玩的。」

完成首場天涯海角音樂會，張正傑坦承其他99場還有待規劃，並宣布為未來每場音樂會啟動募款。他指出，離島偏鄉十分重要，他一定要讓這些地方孩童聽到正式的音樂會。

除了「學校有什麼設備、我們就用什麼設備」，張正傑還說，「我一定會把我的寶貝提琴帶來」。