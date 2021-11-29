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都市原民長者適應不良 高市議員促設置日照中心

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市議員范織欽今質詢，建議市府設置都市原住民日照中心。記者林巧璉／攝影
高雄市議員范織欽今質詢，建議市府設置都市原住民日照中心。記者林巧璉／攝影

高雄市議員范織欽今質詢時指出，政府將照顧原住民的預算、計畫都放在原鄉，忽略都市原住民的需求，建議市府設置都會區原住民日照中心，讓原民長者有更好的照顧品質。高市長陳其邁表示，在文化差異上確實有此需求，將請副市長史哲與相關單位盤點，找適合的地方試辦。

高雄原住民人口數為3萬6164人，其中55歲以上的人數為6011人中有4258人住在都會區，65歲以上的人數為2583人，有1874人住在都會區，兩個年齡層都有7成以上的人口是都市原住民。

范織欽說，高市府增加原鄉建設經費讓人很有感，「謝謝市長的努力、用心」，但話鋒一轉說，高市中高齡原住民有7成住在都會區，建議市府設置都會區原住民日照中心，讓原民長者有更好的照顧品質。

他說，雖都市有不少日照中心、長照中心，但不少原民長者出現適應問題，「有人入住後變得很安靜，常常看窗外，後來熟悉的社工探訪才知道原民長者不知道怎麼跟其他人互動。」

范織欽建議，市府應從人口數較多的區域，如鳳山、大寮、小港等，研議設置都會區原民日照中心，在評估階段可先成立都會區原住民日照中心籌備委員會。

陳其邁則說，確實因不同的文化差異，都會原民長者可能出現適應上的問題，目前的日照中心沒有分原民或其他民族，將請史哲與原民會、原民會、衛生局、社會局等單位協商、盤點，如果可以先找地方試辦，再繼續研議後續進度。

原住民 陳其邁 衛生局

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