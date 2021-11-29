2022台灣燈會在高雄 史哲帶領團隊大玩光的魔法

2022台灣燈會在高雄，高雄市政府正如火如荼籌備，副市長史哲是策劃團隊靈魂人物，他近期常透過臉書等管道談設計理念，要透過燈會大玩創意巧思，發揚城市夜間燈光美學，讓更多人看見高雄的各種美。

史哲說，20年前，台灣燈會當時稱為台北燈會，2001、2002移至高雄後，改稱「高雄燈會」，也從那時候開始改由各縣市輪流辦理並定名「台灣燈會」。在去中心化的世界潮流中，台灣燈會由全台各縣市爭取辦理，透過節慶活動來推動城市改造與行銷。

史哲回顧說，20年前的夜晚，在愛河畔點亮了燈，世界也對高雄的美貌感到驚豔。20多年來，城市有了許多改變，包含推倒聳立在海港與城市之間的高牆，讓港灣城市張開雙臂、擁抱海洋，也打造輕軌、捷運、鐵路地下化、綠廊道，讓人們能自由穿梭在城市每一個角落，城市產業轉型也是正在進行式。

20年後，2022台灣燈會重返高雄，這一次是台灣燈會史上首件雙場域，衛武營都會公園、愛河灣區相互輝映。史哲說，這雙場域亮點是兩大國家級藝文場館－衛武營國家藝術文化中心、高雄流行音樂中心，這兩個地點見證了高雄20年來發展，別具意義。

史哲表示，歷任市長都很重視高雄城市美學，高雄被視為城市美學先鋒，這次要透過2022台灣燈會，帶起城市夜間燈光美學的思考與營造。

「城市的光，不僅提供照明的功能，更是視覺上欣賞的展現！」史哲說，城市的光代表一座城市的文化視野與想像，更是心靈的累積與文化的沉澱。高雄市文化團隊曾經在鐵道公園創作「哈瑪星光任務」，奪下首屆台灣光環境獎，運用鐵軌作為載體，以燈光結合音樂，以播放影像為概念的地景藝術，相當獨特。光形成的浪，隨著音樂和光一進一退，下一秒，一個大浪打上來，讓人被捲進哈瑪星做為港都門戶的記憶中。