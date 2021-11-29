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尋回原民狩獵文化 屏東縣瑪家鄉成立狩獵協會
屏東縣瑪家鄉排灣族瑪家部落（makazaya）、崑山部落（tanavakong）和白露部落（paljur），成立makazayazaya（瑪家）狩獵協會）成立大會，協會理事長唐建生說，透過協會設立，復振與傳承正確狩獵文化與知識， 未來依現行法律合法的狩獵申請，爭取權益，發展與政府機關的合作機會，讓部落獵人上山狩獵不再提心吊膽。
首任協會理事長唐建生，也是瑪家村長，他說，原住民文化與人權是近年社會討論重要議題，隨著政府單位對原民政策改變，林務局在2017年推行「狩獵自主管理試辦計畫」，輔導在地成立團體，實踐共同治理。
唐建生說，瑪家村位於屏東縣瑪家鄉，以排灣族為主要族群，八八風災後往下遷移至瑪家農場與三地門鄉大社、霧台鄉好茶形成禮納里聚落。瑪家村的瑪家、崑山與白露部落，成立「makazayazaya 狩獵協會」為名稱，自主籌畫狩獵組織設立。
唐建生說，協會籌畫2年，希望以「傳承狩獵 kakudan（傳統慣習、禮儀暨倫理道德規範）自律守護傳統領域與獵場內的自然資源，維護生態環境，追求與大自然共榮共存， 達到保護和維護傳統知識文化效果。推動合法狩獵規範，並爭取及維護獵人應有權利與尊嚴，有效治理狩獵相關事宜，推動獵人狩獵權為宗旨。
唐建生說，協會會員有36位，有三分之二都是部落獵人，年紀最長72歲潘慶生，是部落資深獵人。未來請部落資深獵人帶領大家認識獵場，傳承狩獵知識、技法與文化，依循他地經驗，以當地排灣族文化建立「自治自律公約」 及推行「獵人證」的管理制度，落實自主管理精神，保障獵人應有權利，維護自然生態，同時推行符合現代法律規範的申請及回報狩獵物制度。
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