家扶辦歲末寒冬暖流慈幼大會 讓弱勢家庭感受社會關懷

北高雄家扶中心今天在旗山芭娜娜探索露營區舉辦「第34屆歲末寒冬暖流 慈幼大會~旗心協力 愛匯家扶」活動，慰勞、招待大旗山扶助家庭、寄養兒少、兒保家庭。家扶中心也藉活動，感謝社會各界愛心贊助，在每年歲末寒冬，能讓弱勢家庭及孩童感受到社會關懷與溫暖。

今天在旗山芭娜娜探索露營區舉辦的「第34屆歲末寒冬暖流 慈幼大會~旗心協力 愛匯家扶」活動，現場有貝蒂舞團、旗山好蕉情舞蹈團等表演，還有43攤的遊戲、美食園遊會，另有摸彩以及2029戶扶助家庭的好禮活動，上午共計有543戶，1686人出席。

此外，國際扶輪3510地區及高雄市文山扶輪社結合各分社，下半年度捐贈給中心愛心好禮多達335戶及1700份愛心便當，總價值30萬6000元。

國際獅子會300-E2區中央獅子會、華南獅子會、大眾獅子會、百年慶獅子會捐贈總價近百萬元的愛心扶幼公務車給中心；南六企業股份有限公司，特別製作2萬個口罩，贈送活動辦理使用。

北高雄家扶中心統計，目前扶助2572戶家庭4465名兒童，今天也在活動中特別表揚各10名勤奮自強家庭、孝悌兒童。