快訊

共軍27架快慢機隊闖我西南防空識別區 首見運油20

秘魯北部發生規模7.5地震 目前尚無傳出災情

家扶辦歲末寒冬暖流慈幼大會 讓弱勢家庭感受社會關懷

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
北高雄家扶中心今天在旗山芭娜娜探索露營區舉辦「第34屆歲末寒冬暖流 慈幼大會~旗心協力 愛匯家扶」活動，也特別表揚各10名勤奮自強家庭、孝悌兒童。圖／家扶中心提供
北高雄家扶中心今天在旗山芭娜娜探索露營區舉辦「第34屆歲末寒冬暖流 慈幼大會~旗心協力 愛匯家扶」活動，也特別表揚各10名勤奮自強家庭、孝悌兒童。圖／家扶中心提供

北高雄家扶中心今天在旗山芭娜娜探索露營區舉辦「第34屆歲末寒冬暖流 慈幼大會~旗心協力 愛匯家扶」活動，慰勞、招待大旗山扶助家庭、寄養兒少、兒保家庭。家扶中心也藉活動，感謝社會各界愛心贊助，在每年歲末寒冬，能讓弱勢家庭及孩童感受到社會關懷與溫暖。

今天在旗山芭娜娜探索露營區舉辦的「第34屆歲末寒冬暖流 慈幼大會~旗心協力 愛匯家扶」活動，現場有貝蒂舞團、旗山好蕉情舞蹈團等表演，還有43攤的遊戲、美食園遊會，另有摸彩以及2029戶扶助家庭的好禮活動，上午共計有543戶，1686人出席。

此外，國際扶輪3510地區及高雄市文山扶輪社結合各分社，下半年度捐贈給中心愛心好禮多達335戶及1700份愛心便當，總價值30萬6000元。

國際獅子會300-E2區中央獅子會、華南獅子會、大眾獅子會、百年慶獅子會捐贈總價近百萬元的愛心扶幼公務車給中心；南六企業股份有限公司，特別製作2萬個口罩，贈送活動辦理使用。

北高雄家扶中心統計，目前扶助2572戶家庭4465名兒童，今天也在活動中特別表揚各10名勤奮自強家庭、孝悌兒童。

北高雄家扶中心主任魏宗胤表示，今年疫情影響下，百工百業受衝擊，但仍感謝社會各界愛心贊助，以及約400名義工夥伴的協助，成為扶幼工作最強而有力的支持與後盾，讓每年的歲末寒冬暖流活動得以順利，也讓弱勢家庭及孩童感受到社會的關懷與溫暖。

北高雄家扶中心今天在旗山芭娜娜探索露營區舉辦「第34屆歲末寒冬暖流 慈幼大會~旗心協力 愛匯家扶」活動，也特別表揚各10名勤奮自強家庭、孝悌兒童。圖／家扶中心提供
北高雄家扶中心今天在旗山芭娜娜探索露營區舉辦「第34屆歲末寒冬暖流 慈幼大會~旗心協力 愛匯家扶」活動，也特別表揚各10名勤奮自強家庭、孝悌兒童。圖／家扶中心提供

獅子會 愛心 家扶中心

延伸閱讀

北台中家扶募集1238個蒸煮鍋 今送受助家庭

單親母養4子 兒奮發考上國立大學電機系要賺錢孝母

翁章梁作志工 年前送愛心年菜至弱勢家庭 計1500戶受惠

嘉義家扶展愛隊40歲 募20萬當「永久之友」感人

相關新聞

水廠出包鳳梨田遭殃 高雄七旬老農憂後遺症毀心血

高雄大樹區七旬鳳梨農黃進家投訴本報指出，本月24日距田邊約百公尺的坪頂給水廠突像洩洪般，流出大量自來水，他栽種約3周的上...

高市長官邸開辦「PetZania動物學校」 汪喵星人當助教

「PetZania動物學校」昨、今兩天在高雄市長官邸開課，親子們一早就拿著「選課攻略地圖」在各個教室迅速移動。課程「汪星...

防清運業者洗產地！高市設廢棄物調度中心 防弊查核嚴

為紓解南部空汙沉重壓力，高雄市焚化廠降低焚化量，停收外縣市一般事業廢棄物，引發桃園、台中、彰化、台南等工業區事廢去化問題...

扭轉形象！屏東霧台鄉哈尤溪秘境 12月1日起開放線上預約

屏東縣霧台鄉大武部落去年劃設屏東縣霧台鄉自然人文生態景觀區，大武部落的哈尤溪七彩岩壁，是每年枯水期限定版秘境，今年3月爆...

高雄衛武營休憩草坪發現老鼠藥！民眾怕小朋友、動物誤食

有網友在臉書社群反映，帶著毛孩子在衛武營活動，竟然發現草地有老鼠藥，逡巡了一下結果找到好些藍色鼠餌，擔心會有動物或小孩誤...

客家婚禮第9年 副市長向37對新人喊話「要增產報國」

高雄客家婚禮邁入第9年，已成就300多個家庭，加上今年適逢六堆建堆300年，改以美濃客家文物館中庭舉辦，且禮服首採4套「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。