高市長官邸開辦「PetZania動物學校」 汪喵星人當助教

「PetZania動物學校」昨、今兩天在高雄市長官邸開課，親子們一早就拿著「選課攻略地圖」在各個教室迅速移動。課程「汪星人專家」或「貓奴製造所」，讓學員了解怎麼和汪喵星人當家人；充滿愛心的小朋友選擇「念一本書給牧恩聽」，找一本故事書念狗寶寶聽；想體驗獸醫師工作，就來上「黑糖動物醫院」課程。

PetZania動物學校的課程，都是高雄市動物保護處獨家的動物體驗和寵物課程，許多都很有趣。像手做課程「為露西準備一份禮物」，就是為狗狗找到有家的感覺得觸、聽、視、味、嗅覺禮物；還有進階的狗狗肢體語言「汪星語」；防災課程「咪咪你準備好了嗎」也受到較大孩子的青睞。所有課程的助教都由收容所的汪汪和喵喵擔任。

前年高雄的吹狗螺音樂生活節，以「收容所的100種可能」打破收容所的既定形象，讓大家感受到收容所可以是充滿歡笑、學習動保知識的場所。去年的吹狗螺以「毛神佈道大會」，帶領參與者走入動物的生命歷程，瞭解與毛孩共處的真諦。

高雄市農業局長張清榮表示，今年的吹狗螺又有創新，是具自有特色與特性的動物學校。希望透過多元精彩的活動邀請更多朋友進入動物學校向動物學習，並讓動保觀念融入日常生活。