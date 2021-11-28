水廠出包鳳梨田遭殃 高雄七旬老農憂後遺症毀心血

高雄大樹區七旬鳳梨農黃進家投訴本報指出，本月24日距田邊約百公尺的坪頂給水廠突像洩洪般，流出大量自來水，他栽種約3周的上萬株鳳梨泡水，水深一度達100公分，一旁雞鴨也險些滅頂，水退後，有鳳梨苗被水連根沖起，他擔心有延遲性損害，害心血付諸流水，要求水公司負起責任。水公司坦承當天是機電設備故障釀禍，究竟流出多少水量，因為沒有水表等軌跡可循，無法明確查出有多少水流出，對造成農民損害感抱歉，近日會找專家實地勘查，依據實際損害補償。

72歲黃進家種鳳梨約40年，3分地面積種約上萬株，這一批是3周前種下，預計1年半後可收成。黃進家說，種植期間難免遇颱風、大雨等考驗，但田間排水退得算快，這次是像洩洪般水攻，讓他看了傻眼，務農40年第一次遇過那麼離譜的事。水退後，鳳梨田一片狼藉，有鳳梨植株連根被拔起，一旁農機被沖到位移，可見水勢驚人。

「這一群雞、鴨也嚇壞了！」黃進家鳳梨田邊飼養大量家禽，24日下午一場突來的大水，上百隻雞、鴨羽毛全濕，也飽受驚嚇。

黃進家表示，目前鳳梨植株外觀還沒有明顯異樣，憂心會有細菌感染等後遺症，由於鳳梨生長要1年半，如今才種下3周，深怕心血化為烏有，白忙一場。

自來水公司第七區管理處副處長徐志宏說，初步了解是當地坪頂給水廠的機電設備控制開關故障，水廠人員發現後，第一時間立即處置強制關閉，將傷害降到最低，黃姓農民反映鳳梨田遭損害一事，水廠有派人到場拍照，近期會再安排會勘、協調，有誠意補償農民損失。