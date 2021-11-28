扭轉形象！屏東霧台鄉哈尤溪秘境 12月1日起開放線上預約

屏東縣霧台鄉大武部落去年劃設屏東縣霧台鄉自然人文生態景觀區，大武部落的哈尤溪七彩岩壁，是每年枯水期限定版秘境，今年3月爆發超收亂象、4月下旬發生遊客搭接駁車車輛翻覆，6人受傷，重創屏東觀光，縣府成立督導小組、從人員、車輛、救護與管理面檢討，歷時半年，霧台鄉公所指出，今年12月1日起採線上預約，明年元月起開放遊程。

霧台鄉公所今在大武部落舉行哈尤溪遊程啟動記者會，現場演練車輛接駁、遊客報到流程、防疫規範、導覽、溯溪安全等演練。大武部落提供更優質友善的旅遊品質，半年來與公部門討論做調整，車輛維護管理、人員預約管控等，都有改善。

縣府交旅處指出，為兼顧地區發展及環境保育生態下劃設「自然人文生態景觀區」，委由霧台鄉公所執行經營管理，透過安全兼顧觀光旅遊品質的理念下，吸引遊客前來，今年3月爆發超收亂象、4月發生遊客搭乘接駁車翻覆事件，縣府成立督導小組，從5月起每月與相關單位開會，開設訓練培力課程，讓遊程規畫更完善。

霧台鄉公所指出，針對今年3月爆發超收亂象，全面改善，每天限額400人分兩梯次。車輛維護管理也有汰換，準備50輛車，每天會有一輛固定作為現場急難救護車，並輔導部落族人考取職業駕照，目前有近20人考過。

鄉公所指出，接駁車輛部分，為讓遊客識別合法車輛，每輛車有編號與貼上霧台公所認證貼紙，遊客現場報到後就會知道要對應哪一輛接駁車輛。另外，解說人員有20人、溯溪安全有25人通過認證。

縣府交旅處指出，縣府輔導大武部落導覽人員、緊急救護、民宿管理、車輛管理等相關培力訓練課程，緊急醫療救護部分，消防局協助開設EMT1的課程，有30多人受訓參與。