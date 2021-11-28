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馬公潮音寺重建落成剪綵 信眾同沾法喜

中央社 / 澎湖縣28日電

由信眾一點一滴捐款，重建近10年的澎湖馬公潮音寺，今天舉辦落成暨聖像開光安座大典，場面盛大，參與者眾多，同沾法喜。

馬公潮音寺重建道場落成，今天由縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、副議長陳雙全、馬公市長葉竹林與中華佛教會副理事長心茂、妙智學苑清慧、福緣學苑道元等三師和尚及住持釋法華等人共同剪綵、啟鎖、灑淨、開光、安座與獻供等，過程莊嚴，不少信眾在重建碑記上，尋找自己的名字。

賴峰偉表示，馬公潮音寺在澎湖弘揚佛法，度化眾生近一甲子，功德無量，更以潮音寺山門對聯「潮音暢演諸經教、寺眾同皈一佛乘」與大家共願共勉，祈願未來廣開法筵，大轉法輪，利濟眾生。

釋法華表示，馬公潮音寺今天得以重建落成，感謝法師、信眾、志工的發心與護持，才能成就這段因緣，這個功德歸屬於大家。

釋法華表示，潮音寺座落在馬公市中華路口，是開山住持修通和尚尼的俗家親屬於民國52年籌建，是澎湖當時少數以正信出家僧眾住持的三寶道場，迄今近60年，民國62年曾增建部分，因年久失修，牆傾垣頹，屋瓦掉落，在護法善信發心護持下重建。

但重建之路艱辛，所需經費均由信眾一點一滴捐助，102年動工，遲至104年才開始興建，歷時近10年才完成，今天落成，釋法華感謝信眾出錢出力，得以有處莊嚴完善的道場，來闡揚佛法，淨化人心。

馬公 澎湖 和尚

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