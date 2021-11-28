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高雄衛武營休憩草坪發現老鼠藥！民眾怕小朋友、動物誤食
有網友在臉書社群反映，帶著毛孩子在衛武營活動，竟然發現草地有老鼠藥，逡巡了一下結果找到好些藍色鼠餌，擔心會有動物或小孩誤食。衛武營國家藝術文化中心表示，為防治鼠害，有在隱蔽處設置盒狀的鼠餌站，草地上散落的鼠餌應該是是被叼出來。高雄市府動保處提醒應在避免動物受毒害前提下，使用毒餌期間請於網站及各出入口公告警示標語。
衛武營有大片的草地，許多家庭喜歡帶著孩子和寵物來散步休憩。網友昨天發現草地區有老鼠藥，於是上傳臉書社群。網友說：提醒大家，這是在衛武營遇到的狀況，在草坪上發現老鼠藥，矮木叢的上面和下面也都發現了老鼠藥。網友將這一片斜坡草皮檢查完後，總共撿了2大包鼠藥，質疑如果真的要毒老鼠，不可能這樣子丟在草皮上。
此事引起民眾的關心，擔心小朋友還是寵物誤食，萬一發生嚴重後果怎麼辦？趕緊互相提醒，也不敢讓孩子離開視線。
衛武營表示，為了防治鼠害，有在兒童、流浪貓狗與寵物不易觸及的隱蔽處，設置盒狀的鼠餌站，並會固定在地上，外盒有相關警語，清潔公司定期巡視。民眾所看到的藍色鼠餌，應該是是被叼出來。目前場館除定期巡檢外，也會加強巡檢頻率，避免傷及其他動物。
高雄市農業局動保處表示，已以口頭告知後續也會發公文給衛武營管理單位，在避免動物受毒害前提下，使用毒餌期間請於網站及各出入口公告警示標語，吿知飼主遛狗請牽繩、戴口罩，避免動物誤食餌料。
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