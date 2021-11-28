客家婚禮第9年 副市長向37對新人喊話「要增產報國」
高雄客家婚禮邁入第9年，已成就300多個家庭，加上今年適逢六堆建堆300年，改以美濃客家文物館中庭舉辦，且禮服首採4套「設計競賽」獲勝作品，讓37對新人再客家古禮儀式下，完成終生大事；副市長史哲也向新人喊話，「要新人增產報國，早生貴子，拚三胎」。
市府客家事務委員會指出，客家婚禮邁入第9年，已成就300多個家庭，往年新人禮服由設計師設計製作，今年首度採取「設計競賽」方式，經過客家藍衫禮服決賽，讓新人身獲優勝的「狂戀藍」、「蝶」、「灼灼」、「染宴」等禮服。
今年適逢六堆建堆300年，婚禮也不同於往年，改以美濃客家文物館中庭為娘家，由市客委會主委楊瑞霞擔任媒婆，進行潑水、丟扇子，以及新年已米篩遮頭出嫁等儀式，呈現新娘出嫁感恩百別父母的感人情節。
客委會表示，「上燈」、「插頭花」及「食新娘茶」是客家婚俗珍貴且獨特的文化資產，中央與地方公私部門合作，讓客家葷婚俗文化能傳承下去，也盼更多新人能以客家古禮完成終生大事。
副市長史哲說，今天代表市長陳其邁出席客家婚禮，一路來塞車，顯見疫情趨緩，美濃經濟有在振興當中；傳統客家古禮別具意義，但婚禮的禮服是透過客家元素，文創設計的產物對於整個客家文化的發揮，是一個好的點子。
史哲說，文化創新，讓客家文化以不同的面貌呈現，市府也會推廣客家語言及文化，更結合觀光、教育、藝術等政策落實地方創生，發覺更多客家之美，
此外，面對少子化趨勢，史哲也向今天37對新人喊話，「要新人增產報國，早生貴子，拚三胎」，他還說，這是命令，也是請求。
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