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影／宴會大菜石斑魚 化身早午餐創意料理

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府、漁業署，與縣內三家連鎖早午餐店合作，推出「屏東你好，石斑來早」屏東水產品早午餐發表，早午餐業者發揮創意，將石斑魚入菜，讓消費者享用石斑魚早午餐料理。記者劉星君／攝影
屏東縣府、漁業署，與縣內三家連鎖早午餐店合作，推出「屏東你好，石斑來早」屏東水產品早午餐發表，早午餐業者發揮創意，將石斑魚入菜，讓消費者享用石斑魚早午餐料理。記者劉星君／攝影

屏東縣石斑魚產量占全國5成，平日在高級宴會才能吃到石斑魚變成在早午餐店享用的水產早午餐，屏東縣府、漁業署，與縣內三家連鎖早午餐店合作，推出「屏東你好，石斑來早」屏東水產品早午餐發表，早午餐主廚發揮創意，讓石斑魚變創意料理

屏縣府指出，結合屏東三家早午餐店合作，咕嘰咕嘰研發石斑特色餐「香草珍珠龍膽石斑拼盤」及「香草珍珠龍膽石斑青醬燉飯」；六吋盤研發「清爽蔬果石斑歐包」及「柚香石斑蔬果冷麵」；漫時光研發石斑特色餐「龍魚雞湯麵」及「龍魚鮮果沙拉」。

咕嘰咕嘰創辦人陳介斌說，以往魚肉在早午餐料理是較少運用的食材，主因魚肉無法規格化，以往用魚漿做成魚排，這次在石斑魚料理，用原肉呈現，上游業者將魚肉規格化，讓餐廳業者料理較方便。運用原食材呈現石斑魚料理餐點，讓消費者吃到接近原食物味道，設計早午餐拼盤與燉飯，魚肉用香草醃過後帶點香草味，品嘗不同食材呈現。

漫時光早午餐創辦人徐皖台說，設計石斑魚與雞湯麵結合，將整塊石斑清肉與雞湯麵燉煮，讓石斑魚膠質與雞湯麵結合，搭配屏東生產的長安製麵，用手工日曬掛麵經過陽光曝曬才能收成，來一趟海洋與日光的邂逅。

徐皖台說，石斑魚肉珍貴食材，光是一塊石斑清肉80公克就要70元成本，跟一般早午餐料理食材成本幾乎翻倍價格，推出龍魚雞湯麵，定價一碗190元，優惠價149元。

咕嘰咕嘰的推出的石斑特色餐，香草珍珠龍膽石班青醬燉飯，定價229元；六吋盤推出的清爽蔬果石斑歐包，定價219元搭配美式咖啡，優惠價175元。

縣長潘孟安說，突破傳統飲食習慣，讓業者與各地消費者重新認識屏東在地漁產的優質美味。縣府指出，即日起到110年12月31日，只要到咕嘰咕嘰（林森店）、六吋盤（建豐店）、漫時光（仁愛店）持手機加入屏東好魚官方LINE，都可領取好魚卷，並以99元的價格享用到以屏東石斑魚為主角的早午餐，每家店限量200份。

漫時光早午餐推出的龍魚雞湯麵。記者劉星君／攝影
漫時光早午餐推出的龍魚雞湯麵。記者劉星君／攝影
屏東縣六吋盤建豐店推出的清爽蔬果石斑歐包。記者劉星君／攝影
屏東縣六吋盤建豐店推出的清爽蔬果石斑歐包。記者劉星君／攝影
咕嘰咕嘰研發石斑特色餐為「香草珍珠龍膽石斑拼盤」及「香草珍珠龍膽石斑青醬燉飯」。記者劉星君／攝影
咕嘰咕嘰研發石斑特色餐為「香草珍珠龍膽石斑拼盤」及「香草珍珠龍膽石斑青醬燉飯」。記者劉星君／攝影
屏東縣府、漁業署，與縣內三家連鎖早午餐店合作，推出「屏東你好，石斑來早」屏東水產品早午餐發表，早午餐業者發揮創意，將石斑魚入菜，讓消費者享用石斑魚早午餐料理。記者劉星君／攝影
屏東縣府、漁業署，與縣內三家連鎖早午餐店合作，推出「屏東你好，石斑來早」屏東水產品早午餐發表，早午餐業者發揮創意，將石斑魚入菜，讓消費者享用石斑魚早午餐料理。記者劉星君／攝影
屏東縣府、漁業署，與縣內三家連鎖早午餐店合作，推出「屏東你好，石斑來早」屏東水產品早午餐發表，早午餐業者發揮創意，將石斑魚入菜，讓消費者享用石斑魚早午餐料理。記者劉星君／攝影
屏東縣府、漁業署，與縣內三家連鎖早午餐店合作，推出「屏東你好，石斑來早」屏東水產品早午餐發表，早午餐業者發揮創意，將石斑魚入菜，讓消費者享用石斑魚早午餐料理。記者劉星君／攝影
屏東縣府、漁業署，與縣內三家連鎖早午餐店合作，推出「屏東你好，石斑來早」屏東水產品早午餐發表，早午餐業者發揮創意，將石斑魚入菜，讓消費者享用石斑魚早午餐料理。記者劉星君／攝影
屏東縣府、漁業署，與縣內三家連鎖早午餐店合作，推出「屏東你好，石斑來早」屏東水產品早午餐發表，早午餐業者發揮創意，將石斑魚入菜，讓消費者享用石斑魚早午餐料理。記者劉星君／攝影

屏東縣 創意料理

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