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動漫祭預見台灣燈會 Coser朝聖作品「趨」合影

中央社 / 高雄28日電

今年駁二動漫祭熱鬧滾滾於昨天、今天展開，日前公開的「2022台灣燈會在高雄」第1件作品「趨」，正位於駁二大港橋畔，吸引多位Coser朝聖排隊合照。

高雄市政府文化局今天發布新聞稿表示，以往Coser拍照多取景於哈瑪星鐵道園區、倉庫的紅磚牆面，或是大港橋，今年則有多位Coser坐上燈會作品「趨」來表現自己。

文化局長王文翠表示，在副市長史哲的指示下，希望透過燈會作品傳達國際視野與當代意涵，「趨」雖然是燈會作品，卻不限定於夜間觀賞，即使雕像手上的手機螢幕白天不會發光，但一樣耐人尋味、引人入勝。

王文翠表示，英國藝術家Gali May Lucas與德國藝術家Karoline Hinz精準的抓住了當前人們對手機與網路依賴的議題，想必每個人都能與作品產生共鳴。

駁二藝術特區表示，這件作品非常受到民眾喜愛，作品一曝光便有許多人搶著合照留念，民眾也會自動模仿作品上的人物拿起手機，拍出許多有趣照片。

駁二也呼籲，排隊拍照請遵守禮儀，並請民眾愛惜與尊重戶外藝術創作，讓更多人可以好好體驗藝術帶來的美好生活。

台灣燈會 駁二 文化局

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