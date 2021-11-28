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Omicron影響跨年？高市：做足準備隨疫情調整防疫

中央社 / 高雄28日電

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變種病毒Omicron來勢洶洶，也讓民眾擔心影響跨年活動。高雄市長陳其邁今天表示，市府會做足準備，並根據疫情調整防疫措施，呼籲民眾盡快接種疫苗

台北市長柯文哲昨天表示，後疫情時代的2原則為應變與保險，跨年「也有可能在前3天跟你講說不能辦」，並呼籲民眾快打疫苗。

而高雄市今年跨年夜，除了市府跨年活動，還有五月天跨年演唱會，也讓不少民眾擔心會受到疫情影響。陳其邁上午在美濃白玉蘿蔔節活動接受媒體聯訪時說，高雄市會按部就班做好防疫，「該有什麼情況、劇本，我們就是做好準備」。

但陳其邁強調，台灣已連續多日沒有本土個案，表示社區是安全的，所以大家也不用太過緊張，現在要做的就是做好邊境防疫，守住邊境，讓病毒不會進來，就不用擔心。

陳其邁並表示，除了邊境防疫，還有要提升疫苗覆蓋率，80歲以上長輩有打疫苗跟沒打疫苗的重症或死亡率相差10倍，所以一定要打疫苗，「我們就做足準備，再根據疫情來調整防疫狀況」。

陳其邁說，可能其他縣市會覺得邊境防疫跟自己沒多大關係，但高雄有海港、漁港、空港等，所以高雄的防疫規定非常嚴格，把邊境顧好，不要讓病毒進來，讓社區保持安全，尤其過年或跨年時也會有很多市民回來，要落實防疫措施，再隨疫情的狀況因應及調整。

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