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澎湖白沙離島交通船 大倉號首航順利

中央社 / 澎湖縣28日電

澎湖白沙鄉新建離島交通船「大倉號」，今天首航，將定期航行馬公重光至大倉島之客貨，航程只要8分鐘。

澎湖白沙鄉新建的離島交通船「大倉號」，今天由鄉長宋萬富與民代等人共同擲吉下，完成首航，近期內還有「員貝號」、「鳥嶼號」2艘新建交通船投入員貝與鳥嶼等離島服務，同時再建造「白沙之星」來航行吉貝離島。

宋萬富表示，白沙鄉所轄行政區中，有員貝、鳥嶼、大倉和吉貝等4座離島，改善離島交通列為施政首重目標，民國106年起全力爭取建造新船來服務離島鄉親，感謝縣府與議會及轄區議員的支持促成，讓離島居民有全新優質的交通船來服務。

澎湖白沙鄉公所表示，新建的離島交通船「大倉號」，是以FRP強化玻璃纖維來建造，船重19.7噸，航速最高25節，可載客35人，公所委外經營，航行馬公重光至大倉間只要8分鐘，非常舒適便利。

澎湖 馬公

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