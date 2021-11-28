高雄拚垃圾焚燒減量 陳其邁：自己的垃圾要自己處理

高雄市長陳其邁為減少空汙，宣示高雄不當外縣市事業廢棄物處理中心，決定減燒垃圾，高雄兩座焚化廠都停收外縣市一般事業廢棄物，此舉造成外縣市工業區業者大為緊張；今天上午參加美濃活動時，陳其邁再度重申，高雄垃圾焚燒量今年目標值降為133萬噸，且逐年調降。

陳其邁指出，在2019年韓市長時期，高雄市垃圾焚化量143萬噸是最高，南部在東北季風下風處，屬外縣市空汙總量約占4成以上，所以要改善空汙要減少垃圾的焚化量。

陳其邁表示，他上任後，垃圾焚化量從143萬噸降到去年137萬噸，今年目標值降為133萬噸逐年調降。

「自己的垃圾要自己處理」陳其邁說，高雄市長期幫其他縣市焚燒垃圾，不能因幫忙久了就習慣了，應急處理變習慣，這樣我無法接受。

陳其邁還說，外縣市的垃圾量需逐年調降，來改善高雄市的空汙，希望大家要各自負起責任，不能把我們的幫忙當成理所當然及習慣，請外縣市自行負責，所以高雄會逐年慢慢調降焚燒量。