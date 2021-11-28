快訊

房客爬窗闖入…新北婦離奇死亡 警逮捕啦啦隊前國手

集體作弊？台大生哀求「願給百萬遮口費」 校方將查證

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄拚垃圾焚燒減量 陳其邁：自己的垃圾要自己處理

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄市府今天上午在美濃舉辦，美濃白玉蘿蔔導入智慧農業智慧農遊線上線下整合體驗活動。記者陳弘逸／攝影
高雄市府今天上午在美濃舉辦，美濃白玉蘿蔔導入智慧農業智慧農遊線上線下整合體驗活動。記者陳弘逸／攝影

高雄市陳其邁為減少空汙，宣示高雄不當外縣市事業廢棄物處理中心，決定減燒垃圾，高雄兩座焚化廠都停收外縣市一般事業廢棄物，此舉造成外縣市工業區業者大為緊張；今天上午參加美濃活動時，陳其邁再度重申，高雄垃圾焚燒量今年目標值降為133萬噸，且逐年調降。

陳其邁指出，在2019年韓市長時期，高雄市垃圾焚化量143萬噸是最高，南部在東北季風下風處，屬外縣市空汙總量約占4成以上，所以要改善空汙要減少垃圾的焚化量。

陳其邁表示，他上任後，垃圾焚化量從143萬噸降到去年137萬噸，今年目標值降為133萬噸逐年調降。

「自己的垃圾要自己處理」陳其邁說，高雄市長期幫其他縣市焚燒垃圾，不能因幫忙久了就習慣了，應急處理變習慣，這樣我無法接受。

陳其邁還說，外縣市的垃圾量需逐年調降，來改善高雄市的空汙，希望大家要各自負起責任，不能把我們的幫忙當成理所當然及習慣，請外縣市自行負責，所以高雄會逐年慢慢調降焚燒量。

陳其邁 高雄市

延伸閱讀

肺炎變異病毒來勢洶洶 陳其邁：邊境防疫要顧好

城中城將滿七 陳其邁雙手合十鞠躬不停

高市總預算終付委 陳其邁請求一併支持公安消安墊付案

民進黨公投宣講林園場 陳其邁：全力改善林園生活環境

相關新聞

高雄拚垃圾焚燒減量 陳其邁：自己的垃圾要自己處理

高雄市長陳其邁為減少空汙，宣示高雄不當外縣市事業廢棄物處理中心，決定減燒垃圾，高雄兩座焚化廠都停收外縣市一般事業廢棄物，...

肺炎變異病毒來勢洶洶 陳其邁：邊境防疫要顧好

國際上出現新的變種病毒，是否會影響高雄跨年，以及五月天跨年演唱會，高雄市長陳其邁今天上午參加美濃白玉蘿蔔認股開採活動時，...

高雄市青年志工團授證 投入生態保育長者關懷青創再生

高雄市政府青年局今天舉行志工團授證典禮，表揚傑出志工與幹部。110名志工團員，來自台灣、加拿大、香港、巴基斯坦、越南、菲...

夫妻齊當志工守護山林、86歲阿嬤老志工看見南國美麗

屏東縣府今舉行志願服務表揚，今年適逢志願服務立法20周年，典禮表揚擴大頒發各類志工獎項。林務局屏東林管處推薦的夫妻檔李俊...

駁二動漫祭Coser朝聖燈會作品 莞爾呈現時間空間趣味

高雄駁二藝術特區昨、今兩天舉行動漫祭，湧入許多動漫迷與Coser，熱點閃光燈不停。日前才開箱的「2022台灣燈會在高雄」...

鍾理和父子展 鍾鐵民銅像揭幕

客家六堆300年，又逢作家鍾理和逝世61周年、鍾鐵民逝世10周年，高市客委會舉辦「鍾理和&鍾鐵民文學主題展」，鍾鐵民紀念...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。