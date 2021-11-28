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肺炎變異病毒來勢洶洶 陳其邁：邊境防疫要顧好

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄市府今天上午在美濃舉辦，美濃白玉蘿蔔導入智慧農業智慧農遊線上線下整合體驗活動。記者陳弘逸／攝影
高雄市府今天上午在美濃舉辦，美濃白玉蘿蔔導入智慧農業智慧農遊線上線下整合體驗活動。記者陳弘逸／攝影

國際上出現新的變種病毒，是否會影響高雄跨年，以及五月天跨年演唱會，高雄市長陳其邁今天上午參加美濃白玉蘿蔔認股開採活動時，被媒體問及相關防疫問題；他說，防疫會按照SOP，且本土已有14天以上沒本土個案，社區相對安全；但強調，高雄有海空港，邊境防疫，要顧好，也會隨疫情狀況因應調整。

五月天「好好好想見到你」演唱會高雄場4場共20萬，昨天開賣10分鐘全數售罄，但面對新的變種病毒，台北市長文哲昨天說，跨年活動為因應疫情，也可能在前三天說不辦。

對此，陳其邁說，我們做防疫就是一步一步，按照SOP來做，該有什麼情況、該有什麼劇本，就做好準備，現在已經超過連續14、15天以上都沒有本土個案，意思是說社區是安全的，沒有任何病毒存在，所以大家也不要太過於緊張。

關於疫苗覆蓋率，陳其邁說，因為80歲以上長輩有打疫苗跟沒打疫苗，重症或死亡率相差10倍，所以一定要打疫苗，我們就做足準備，再根據疫情來調整防疫狀況。

陳其邁強調，邊境防疫上，高雄有海港、漁港，還有空港，所以防疫旅館管制，以及防疫規定其實非常嚴格，要把邊境顧好，不要讓病毒進來，讓我們社區保持安全，尤其過年或跨年時，也會有很多市民回來，更要落實防疫措施，再隨疫情的狀況做因應及調整。

高雄市府今天上午在美濃舉辦，美濃白玉蘿蔔導入智慧農業智慧農遊線上線下整合體驗活動。記者陳弘逸／攝影
高雄市府今天上午在美濃舉辦，美濃白玉蘿蔔導入智慧農業智慧農遊線上線下整合體驗活動。記者陳弘逸／攝影

疫情 疫苗 陳其邁

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