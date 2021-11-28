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高雄市青年志工團授證 投入生態保育長者關懷青創再生
高雄市政府青年局今天舉行志工團授證典禮，表揚傑出志工與幹部。110名志工團員，來自台灣、加拿大、香港、巴基斯坦、越南、菲律賓、印尼、印度與土耳其。雖然面對處情挑戰，青年志工仍完成了生態保育、長者關懷、社區國際觀光發展、地方青創基地再生等志願服務活動，未來還要再擴大服務對象與範圍。
高雄市政府青年局為拓展青年職涯發展，從2020年招募並培訓高雄青年，透過多元志願服務，累積各領域專業技能，同時服務社區鄰里，充實城市青年力與公民力。局長張以理表示，這群16至35歲設籍高雄、就學或就業的國內外青年，接受專業志工培訓課程，投入各種主題公益活動，了解生長、就學、就業的城市，也在服務過程中累積各領域知識及實務經驗。
今日受獎的10位傑出志工，包括：國際服務組林雅芬、莊雯淇、林鈺舜、王柔涵、林芷琪；青年事務推廣組謝侑軒、林彥良、王姿涵、陳玟誠、胡倢語。
林雅芬表示，志工們不畏疫情衝擊，以新的服務思維激發出線上服務模式；在居家防疫青銀共學工作坊中，也製作了適合長者觀看的教學影片，讓長輩可以在疫期與家人觀看學習新知。
志工幹部史可名說，志工們到六龜新開部落和美濃徐生明棒球教練家族伙房服務，從市區進入偏鄉，見識到台灣的茶文化與客家文化，協助高雄的城鄉發展，並將特色推展到國際。
張以理表示，高雄外來企業、新住民及國際生愈來愈多，能以志願服務做為媒介，讓高雄就業、就業的外籍人士可以參與地方公共事務，是非常好的文化融合平台，也讓他們在高雄有朋友、有歸屬感。青年局志工團也導入衛福部的志願服務法，凡錄取並通過法規的基礎教育訓練的國籍成員，將由青年局統一向社會局申請「志願服務紀錄冊」，高中職生也可以列為學習歷程。
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