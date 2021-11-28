高雄夜市券迴響熱烈 第2波29日起49處陸續發放

高雄商圈夜市券第1波發放民眾領取踴躍，各地攤商也表示已提升來客數3至5成，第2波發放消息傳出後，關心發放的電話接不完。高市府表示，明起將在49處商圈夜市陸續發放。

高雄商圈夜市券國慶連假首波發放迴響熱烈，市長陳其邁允諾加碼10萬份，11月29日至12月5日將在高雄49處商圈夜市換發。

因第1波換發時參與踴躍，各兌換點大排長龍，遭議員、民眾批評，高雄市經發局調整兌換方式後，分別於25、27日進行演練。

高雄市政府經發局透過新聞稿表示，第2波換發將採「驗、拍、發」3步驟，工作人員會在先持平板「驗」證身分證、確認未重複領取，「拍」下民眾所持將兌換的振興券與證件留存，待各場表定活動開始時「發」給此場次專屬號碼牌，每場次限量2000份，最後民眾再憑號碼牌及振興券，在此場次截止前依序換發商圈夜市券。

經發局也表示，這次發放將加開愛心服務台，75歲以上、4歲以下，或是領有中度身心障礙手冊的民眾，可憑相關證件至愛心服務台領取，且可有1名陪伴者同步領取。

高雄各地攤商接受媒體聯訪表示，商圈夜市券確實有振興效果。

凱旋青年夜市主委劉坤松表示，首波商圈夜市券發放讓攤商營業額及來客數提高3至5成，一個半月來已收到超過百萬元的商圈夜市券。他也笑稱，有前次發放時「提早掃攤」的經驗，不只民眾躍躍欲試「加倍換」，攤商則是信心勃勃「加倍」準備食材，期待「人潮加倍來、生意加倍賺」。

光華觀光夜市發展促進會理事長顏永峻則表示，第2波發放消息傳出後電話接不停，對商圈夜市非常有幫助，並肯定夜市券以50元小面額發放「真的很好用」。

六合國際觀光夜市發展促進會顧問詹金翰說，六合是觀光型夜市，國境封鎖後幾乎看不到外來觀光客，「這次市府的夜市券救了六合一大把，如果沒有這個小補，六合夜市真的很慘」。

市府商圈夜市券第2波發放10萬份，民眾可持200元紙本振興券換8張面額50元的商圈夜市券，下週一連7天在49處指定商圈夜市進行換發；首場預計是29日下午15時至17時於林靖夜市登場，其餘各場次詳細日程與地點可上「高雄開就賺」官網及經發局臉書粉絲團查閱。