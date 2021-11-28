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夫妻齊當志工守護山林、86歲阿嬤老志工看見南國美麗

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
從教職退休的夫妻檔李俊仁（左）與太太江秋娟，一起當志工，成為林務局屏東林管處森林解說志工隊隊員，學習新知，守護山林。記者劉星君／攝影
從教職退休的夫妻檔李俊仁（左）與太太江秋娟，一起當志工，成為林務局屏東林管處森林解說志工隊隊員，學習新知，守護山林。記者劉星君／攝影

屏東縣府今舉行志願服務表揚，今年適逢志願服務立法20周年，典禮表揚擴大頒發各類志工獎項。林務局屏東林管處推薦的夫妻檔李俊仁與江秋娟，同時獲頒服務達3千小時金質獎殊榮，夫妻倆服務時數達1萬1800小時，服務領域跨足縣內藝文表演、學校、社福單位、國家森林與縣民公園導覽，李俊仁說，夫妻倆教職退休後，投入志工服務，加入森林解說志工隊，學習新知，充實退休生活。

64歲李俊仁是屏東高中數學老師退休、妻子江秋娟是忠孝國小老師退休，夫妻倆先後退休，擔任志工12年，成為林務局屏東林管處的森林解說志工隊，李俊仁說，數學老師，對於生態領域環境較陌生，加入森林解說志工隊，學習新知，認識動植物生態環境等，收穫良多。

李俊仁說，加入森林解說志工隊，投入森林監測工作，進行森林巡護及山老鼠違法案件通報，有時出勤需長達5天無法洗澡，不論豔陽，下雨負重15公斤穿梭在山林間，每天12公里，辛苦甘之如飴。

夫妻倆說，志工人生邁入12年，夫婦共同服務，退休後的生活更充實，拓展視野與生活圈，達到運動健康目的。今年他們加入屏東縣民公園、菸業廠導覽志工隊，持續精進服務量能。

縣府社會處指出，家庭成員共同參與志工服務成為新風氣，服務種類多元，身教、言教彼此牽引影響，社會參與從家庭中萌芽。

今獲頒特別獎86歲周楊𢬐，也是今年受表揚中年齡最高，是社區的老菩薩，從2001年加入大洲社區清淨家園行列持續服務至今，長達20年，除每天清掃社區巷道與各公共場域，每周日早晨6點投身環保工作，社區舉辦鹹粿節活動，熱心公益主動擔任鹹粿、紅龜粿DIY講師，名副其實化身「社區阿嬤」教導後輩，傳承古早味技藝，雖年邁高齡，持續學習志願服務，並在去年完成志工教育訓練取得志工手冊。

縣長潘孟安說，屏東縣幅員廣大，志工夥伴長期在各鄉鎮及領域默默付出，服務在地鄉親、關懷弱勢群體、社會公共參與，讓社會角落湧現溫暖。

今獲頒特別獎的86歲周楊𢬐（前排中）是今年受表揚中年齡最高，是社區的老菩薩，加入大洲社區清淨家園長達20年，每天清掃社區巷道與各公共場域，每周日早晨6點投身環保工作。記者劉星君／攝影
今獲頒特別獎的86歲周楊𢬐（前排中）是今年受表揚中年齡最高，是社區的老菩薩，加入大洲社區清淨家園長達20年，每天清掃社區巷道與各公共場域，每周日早晨6點投身環保工作。記者劉星君／攝影

屏東縣

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