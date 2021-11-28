駁二動漫祭Coser朝聖燈會作品 莞爾呈現時間空間趣味

高雄駁二藝術特區昨、今兩天舉行動漫祭，湧入許多動漫迷與Coser，熱點閃光燈不停。日前才開箱的「2022台灣燈會在高雄」第一件裝置作品《趨》，位於駁二大港橋畔，許多精心扮妝的Coser等著坐上作品中央的位置，擺出特有的姿勢與表情，呈現時間和空間的趣味性，自己也成為被遊客捕捉的風景。

動漫祭讓駁二人潮不斷，以往Coser拍照多取景於哈瑪星鐵道園區、倉庫的紅磚牆面，或是大港橋，今年多了新選擇，大家直接坐上燈會作品《趨》來表現自己，一旁素白的雕像凸顯了鮮活的扮相，吸引了許多人拍照，與作品融為一體，更把背後的大港橋美景一起拍下。

高雄市文化局長王文翠表示，副市長史哲希望透過燈會作品傳達國際視野與當代意涵，《趨》雖然是燈會作品，卻不限定於夜間觀賞，即使雕像手上的手機螢幕不像在夜裡會發光，但此作品的當代意義在白天一樣耐人尋味，引人入勝。英國藝術家Gali May lucas與德國藝術家Karoline Hinz，非常精準的抓住了當前人們對手機與網路依賴的議題。