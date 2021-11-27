體驗六龜老街之美 「六龜之心」假日市集今明登場

高雄市客委會、六龜區公所與在地社團今明兩天於六龜區池田屋舉辦「尋樟漫遊山城趣」活動，邀民眾隨在地職人漫步六龜老街、逛市集，六龜區長陳昱如表示，「六龜之心」望打造在地觀光軸線，今天順利推出六龜專屬老街假日市集，有望成為未來六龜老街的發展方向。

「尋樟漫遊山城趣」活動安排在地藝術小農市集進駐，展出由荖濃溪水孕育而出的友善農作，並邀木工創作、石雕及生態插畫等藝術工作者作品展示，另外現場規畫樟樹DIY手作，讓遊客以手觸摸、認識六龜早期的經濟樹種，為期兩天的活動也邀請金曲客家民謠歌后羅思容、客家新銳創作歌手李彥鋒等人演出。

陳昱如表示，「六龜之心」以六龜老街為觀光軸心，改造池田屋等6處景點，自去年10月25日開幕，公所一直在找尋六龜老街的發展方向，感謝高雄客委會、高雄市政府、12里里長、校長、社區理事長及在地社團的支持與協助，未來憶百年、食在地、品技藝及玩手作有望成為六龜老街的發展方向。