高市建業新村「光之眷」點燈登場 活動持續整月
下個月就是耶誕節了，今年受到新冠肺炎疫情的影響，迎接節慶的氣氛不似往年，但位在高雄市左營區的建業新村老眷村，村民們今年再度自發性發起「光之眷」系列活動，今天起點燈儀式後登場，整個眷村將閃亮一整月，活動會一直持續到明年一月二日，歡迎各地民眾攜家帶眷參觀。
高雄左營建業眷村位於左營海軍基地外，過去曾是全國最大的海軍眷村，為維護眷村文化，高雄市文化局陸續引進全民修屋，眷村民宿，眷村逐夢以及眷村創生等文創工作者進住，也讓這些具歷史意義的眷村能有保留的機會。老舊眷村「以住代護」計畫，這幾年陸續媒合引進五十多戶村民入住左營建業新村，讓原本閒置多年的房舍，重新展現過往眷村的熱鬧。
策劃活動的村民林一仁表示，已經舉辦三年的「光之眷」耶誕點燈活動，一年比一年盛大，已經成為許多民眾夜間散步賞燈的秘境，拍照打卡的快門按不停，今年「光之眷」活動，有住戶利用廢棄鋼條製作閃亮全家福花燈，還有專業木工住戶，自行搭建紅酒耶誕樹，家家戶戶依照住家獨特外型佈置各種大小燈飾，入夜後燈光亮起，眷村到處可見閃爍燈光及美麗又浪漫的景觀，一時之間有如置身國外。
為了讓大家能夠欣賞白天與夜間眷村之美，林一仁表示今年特別再規劃「光之眷-詩光荏苒」活動，讓住戶一起發揮文字創意，將自創詩詞書寫在眷村木窗框上，文青風十足，而整個活動最熱鬧的「漫遊詩光」活動將在12月25日耶誕節當晚舉行，邀請民眾來集章打卡換小禮物，各戶準備多樣小遊戲小禮物，要給來玩的大小朋友，同時還有熱鬧的草地音樂會，歡迎大家前來參加，感受眷村溫馨迷人的日夜之美。
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