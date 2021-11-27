高市建業新村「光之眷」點燈登場 活動持續整月

下個月就是耶誕節了，今年受到新冠肺炎疫情的影響，迎接節慶的氣氛不似往年，但位在高雄市左營區的建業新村老眷村，村民們今年再度自發性發起「光之眷」系列活動，今天起點燈儀式後登場，整個眷村將閃亮一整月，活動會一直持續到明年一月二日，歡迎各地民眾攜家帶眷參觀。

高雄左營建業眷村位於左營海軍基地外，過去曾是全國最大的海軍眷村，為維護眷村文化，高雄市文化局陸續引進全民修屋，眷村民宿，眷村逐夢以及眷村創生等文創工作者進住，也讓這些具歷史意義的眷村能有保留的機會。老舊眷村「以住代護」計畫，這幾年陸續媒合引進五十多戶村民入住左營建業新村，讓原本閒置多年的房舍，重新展現過往眷村的熱鬧。

策劃活動的村民林一仁表示，已經舉辦三年的「光之眷」耶誕點燈活動，一年比一年盛大，已經成為許多民眾夜間散步賞燈的秘境，拍照打卡的快門按不停，今年「光之眷」活動，有住戶利用廢棄鋼條製作閃亮全家福花燈，還有專業木工住戶，自行搭建紅酒耶誕樹，家家戶戶依照住家獨特外型佈置各種大小燈飾，入夜後燈光亮起，眷村到處可見閃爍燈光及美麗又浪漫的景觀，一時之間有如置身國外。