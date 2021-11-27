快訊

Omicron變異株「重複感染」多可怕？台大醫：平均10年染1次

金馬58紅毯／許瑋甯深V開到肚臍 轉身大秀雪白裸背

客家六堆聯庄組織走過300年 踩街呈現歷史記憶

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣「六堆300遊行踩街」今天下午2時在屏東縣體育館展開，透過遊行踩街呈現六堆蘊含歷史記憶與生命經驗。圖／屏東縣政府提供
屏東縣「六堆300遊行踩街」今天下午2時在屏東縣體育館展開，透過遊行踩街呈現六堆蘊含歷史記憶與生命經驗。圖／屏東縣政府提供

今年是高屏地區客家先民為保衛家園、創立「六堆」聯庄組織的300周年，為感念義勇先民並傳達族群共榮共好精神，屏東縣政府舉辦「六堆300遊行踩街」，今天下午2時在屏東縣體育館展開，透過遊行踩街呈現六堆蘊含歷史記憶與生命經驗；帶隊的屏東縣長潘孟安說，六堆300慶典in屏東，在熱鬧的傳統民俗文化及節慶大戲中，驚豔常民文化的多元及豐富，以文化藝術表達對天地的感恩與敬畏，讓世界看見多元族群特色的屏東，體驗客庄風情。

潘孟安說，六堆300年遊行踩街活動的最大特色，是將屏東六堆8個客家鄉與不同族群，如原住民、新住民、宗教團體做文化結合，也象徵從六堆開基300年以來，定居在這片土地人民群體之間的互動，並將族群的文化透過不同的方式展現與傳承。

六堆300遊行踩街活動，邀請全縣8個客家鄉近千鄉親參加，範圍從屏東縣立體育育館前草坪至屏東演武場，路程全長2.2公里；由具有代表客家的六堆客家文化園區大師兄家族、瓦磘社區客家獅隊及哈旗鼓文化藝術團率先演出，接著由充滿客家風味的戰旗隊、竹竿炮、賽格威等登場，揭開踩街序幕，參與踩街團隊包括六堆客家鄉藝文團體、宗教、原住民、新住民、客家獅等，展現不同文化族群的融合，沿途與民眾互動，並致贈精美小禮物。

屏東縣政府「六堆300遊行踩街」今天下午2時在屏東縣體育館展開，透過遊行踩街呈現六堆蘊含歷史記憶與生命經驗。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府「六堆300遊行踩街」今天下午2時在屏東縣體育館展開，透過遊行踩街呈現六堆蘊含歷史記憶與生命經驗。圖／屏東縣政府提供
屏東縣「六堆300遊行踩街」今天下午2時在屏東縣體育館展開，透過遊行踩街呈現六堆蘊含歷史記憶與生命經驗。圖／屏東縣政府提供
屏東縣「六堆300遊行踩街」今天下午2時在屏東縣體育館展開，透過遊行踩街呈現六堆蘊含歷史記憶與生命經驗。圖／屏東縣政府提供
屏東縣「六堆300遊行踩街」今天下午2時在屏東縣體育館展開，透過遊行踩街呈現六堆蘊含歷史記憶與生命經驗。圖／屏東縣政府提供
屏東縣「六堆300遊行踩街」今天下午2時在屏東縣體育館展開，透過遊行踩街呈現六堆蘊含歷史記憶與生命經驗。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 潘孟安 原住民

延伸閱讀

台灣巧克力節登場 屏東可可屢創國際佳績

展現台日好交情 日本「鹿兒島台灣祭」濃厚屏東味　

粉紅夢幻布滿天空 「屏東聖誕節」絢麗點燈

屏縣房價漲幅全台第2 潘孟安：建社會住宅抑房價

相關新聞

【垃圾島危機／上】陳其邁一句話 全台事業廢棄物大逃竄 不肖清運業趁勢賺暴利

11月起，桃園工業區很多廠房瀰漫著低氣壓，眼看倉庫裡廢塑膠等事業廢棄物堆了一個月仍無處可去，廠商四處打電話拜託，找尋清運管道，清運業者的回答，不是要加不少錢，就是高雄、台中、彰化等地的焚化爐都不收，實在沒辦法，令工廠老闆焦慮又失望。

台灣巧克力節登場 屏東可可屢創國際佳績

屏東縣政府推動可可產業邁入第7年，栽植面積躍居全國之冠，近年也積極參與世界巧克力大賽及舉辦國際競賽，以屏東可可生產的巧克...

金門坑道音樂節今登場 翟山坑道上演詩與音樂的對話

2021 年金門坑道音樂節於今明兩天假翟山坑道舉辦， 吸引許多樂迷特地跨海來欣賞這深具戰地特色的音樂會，兩天共演出6場次...

來美濃拔蘿蔔！ 美濃白玉蘿蔔、毛豆季今明登場

高雄市美濃區農會與高雄市農業局今明兩天於美濃區農會未來超市舉辦「2021美濃白玉蘿蔔還有好豆季」活動，現場邀請在地農民擺...

高市總預算終付委 陳其邁請求一併支持公安消安墊付案

高雄市政府明年度1514億總預算案因城中城大火卡關逾3周，藍營議員要求市府提出精進報告，因內容草率一度被退回，市府修正後...

高雄海洋派對今登場 國內首艘智駕船公開亮相

由中央與地方聯手主辦的「高雄海洋派對暨2021高雄國際帆船賽」今早在高雄港愛河灣盛大登場，經濟部常務次長林全能、交通部常...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。