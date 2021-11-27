客家六堆聯庄組織走過300年 踩街呈現歷史記憶

今年是高屏地區客家先民為保衛家園、創立「六堆」聯庄組織的300周年，為感念義勇先民並傳達族群共榮共好精神，屏東縣政府舉辦「六堆300遊行踩街」，今天下午2時在屏東縣體育館展開，透過遊行踩街呈現六堆蘊含歷史記憶與生命經驗；帶隊的屏東縣長潘孟安說，六堆300慶典in屏東，在熱鬧的傳統民俗文化及節慶大戲中，驚豔常民文化的多元及豐富，以文化藝術表達對天地的感恩與敬畏，讓世界看見多元族群特色的屏東，體驗客庄風情。

潘孟安說，六堆300年遊行踩街活動的最大特色，是將屏東六堆8個客家鄉與不同族群，如原住民、新住民、宗教團體做文化結合，也象徵從六堆開基300年以來，定居在這片土地人民群體之間的互動，並將族群的文化透過不同的方式展現與傳承。