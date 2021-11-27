金門辦首場馬術趣味邀請賽 民眾觀戰超熱烈

金門縣畜產試驗所今天舉辦「金門酒糟牛肉推廣」暨第一屆「布蘭格斯(Brangus)盃」馬術趣味邀請賽活動，吸引不少金門鄉親到場逗熱鬧，經過一輪精彩的比賽，各位選手與馬匹皆展示非凡的駕馭技術，最後由陳宗臺及其愛馬（吉米）獲得此次馬術活動冠軍。

金門縣畜產試驗所所長陳家輝為發展畜牧飼養及觀光牧場，特別籌辦牛肉推廣及馬術趣味運動，廣邀金門鄉親及愛馬人士一同參加活動，包括縣議會副議長周子傑、議員歐陽儀雄、議員陳志龍、金門體育會理事長暨議員唐麗輝議員，及馬術委員會教練葉杭等人都到場出席。

活動賽前，陳家輝親自帶領學童，講解飼養馬匹的各種要領及安全事項，讓鮮少接觸馬匹的學童更加認識馬及如何與馬相處，不少小朋友都爭相跟馬合影，相當開心。

此外，金門酒糟牛肉是金門最具特色的畜牧產品，畜試所在推動馬術運動同時，不忘行銷金門縣酒糟牛肉，在活動會場更提供牛肉沙拉請前來觀賞的遊客一同品嚐。

此次參加馬術比賽，共有8人，連陳家輝及畜牧課課長辛園茂也都下海代表畜試所參賽，馬術趣味邀請賽比賽項目計有連續漫步動作、連續快步動作、連續快跑動作及混合障礙賽等４大項目。每個項目皆注重著馬匹的步調、前進氣勢•、服從性及騎手之騎坐，相當考驗選手與馬匹間的默契及訓練。