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重振金門牧馬風氣 畜試所首辦馬術趣味賽

中央社 / 金門縣27日電

史書記載，金門早在唐朝就是牧馬之地，為重振金門牧馬風氣，金門縣畜產試驗所今天首次辦理布蘭格斯（Brangus）盃馬術趣味邀請賽，吸引不少民眾前來觀賽，現場熱鬧滾滾。

金門縣畜產試驗所長陳家輝接受媒體聯訪時表示，為重振金門牧馬風氣，發展畜牧飼養及觀光牧場，特別舉辦馬術趣味運動，廣邀金門民眾及愛馬人士一同參加。

在趣味賽展開前，陳家輝帶領學童，講解飼養馬匹的各種要領及安全事項，讓鮮少接觸馬匹的學童更加認識馬，學習如何與馬相處。

參加的選手有金門縣馬術好手黃靜強、蕭柏凡、蔡傑宇、林輝鋃、陳宗臺及吳玟臻等人，而陳家輝和畜試所課長辛園茂也分別騎上名為「白龍」和「歐巴馬」的馬匹，代表畜試所參賽。

馬術趣味邀請賽比賽項目有4個項目，包括連續漫步動作、連續快步動作、連續快跑動作及混合障礙賽。注重著馬匹的步調、前進氣勢、服從性及騎手的騎坐，考驗選手與馬匹間的默契及訓練，經過一輪賽事，選手們都展示非凡的駕馭技術。

比賽結果，陳宗臺及愛馬吉米以些微的差距領先其餘選手，獲冠軍；亞軍為蔡傑宇與馬匹Amy，季軍則是林輝鋃和馬匹小花。

此外，畜試所在推動馬術運動同時，不忘行銷金門縣酒糟牛肉，金門酒糟牛肉是金門最具特色的畜牧產品，在活動會場提供牛肉沙拉請遊客品嚐。金門縣體育會理事長唐麗輝、金門縣立體育場長蔡木川，體育會馬術委員會教練葉杭等人也共襄盛舉。

金門 體育 歐巴馬

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