結合衛武營地景 2022台灣燈會測試畫面曝光

2022台灣燈會將在高雄舉辦，高市府以愛河灣及衛武營做為雙主場。利用衛武營北湖與周遭樹木設計的作品「湖映森光」測試畫面今天公布，盼帶觀眾感受城市景觀與獨特地景。

高雄市政府今天發布新聞稿表示，2022台灣燈會將是高雄市自2010年縣市合併以來首度舉辦台灣燈會，市府選擇愛河灣及衛武營做為雙主場，希望能以原高雄市及原高雄縣共榮的概念，今天更曝光在衛武營以地景藝術的概念策畫的「湖映森光」作品。

高雄市副市長史哲透過新聞稿表示，傳統燈會在樹幹盤繞LED燈串、燈隧道、滿天遍野的七彩網燈等製造「光環境」的做法，讓來訪民眾對於燈會在哪個城市、哪個空間舉辦印象模糊。所以籌辦期間一直在思考如何改變，努力讓民眾保留城市景觀帶給自己內心感官的悸動。

市府表示，策展團隊分別在白天、晚上多次勘查衛武營都會公園，感受公園裡森林、大樹、湖水、起伏的小丘等多樣的地景。因此在2022台灣燈會中，衛武營都會公園規劃的作品以符合公園裡的地形地貌為主，配合環境來策劃作品，樹與森林將成為燈會作品，盼這座位於都會中心的黑森林將帶給觀眾不同於以往燈會觀賞經驗的感受。

市府團隊表示，衛武營公園中的面積廣大且正對主建築物的北湖，是光影最佳的演繹空間。利用多層次佈光，森林鏡射湖面的水上倒影，做出「湖映森光」這項作品，讓觀眾感受衛武營北湖斑斕色彩波動；並且北湖四周高而茂密的樹冠形成一個廊道，配合燈光暈染，讓參觀的民眾置身於四季變幻的時間隧道。

觀光局局長周玲妏也表示，每一座城市、每一個自然景緻都有獨樹一格的樣貌，這次運用光影突顯和營造獨特風格，可以給大家帶來不一樣的光影視覺饗宴，且作品具有在地意涵，期盼民眾可以從中發現屬於高雄的美。