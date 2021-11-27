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人聲與旋律碰撞 向陽金門坑道音樂節誦詩圓夢

中央社 / 金門縣27日電

在台灣唸謠「白鷺鷥」的弦樂四重奏聲中，詩人向陽今天在金門翟山坑道朗誦他的詩作「阿爹的飯包」。人聲與旋律的碰撞，讓向陽在這場全球無法複製的音樂會中，圓了演出夢。

由金門國家公園管理處舉辦的坑道音樂節，今年邁入第13屆。與坑道音樂會藝術總監張正傑有多年交情的向陽是首次參與，除了「阿爹的飯包」流露出濃郁思親之情，向陽還帶了專為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情創作的「告別」詩作。

在「告別」末尾，向陽抑揚頓挫唸出「在恐慌和驚嚇之間，撒一把鹽 ，我們告別所有鬱悶與熬煎」，激勵世人，疫情即將遠颺。

演出後，向陽接受中央社記者專訪時表示，年輕時當兵就很想到金門，今年終於有機會參與已辦理13年的坑道音樂節，坑道裡乘著竹筏在水面上讀詩、聆聽悠揚樂音，這是全球無法複製的經驗，令人相當興奮。

他說，看到堤岸旁的聽眾在節目進行時安靜聆賞，全場演出結束後才鼓掌，展現的高素質，他讚揚不已。他與張正傑結識已30年，兩人很有默契，感謝張正傑邀請他參與這麼有水準的音樂會，也讓更多人看見他的詩作。

今年坑道音樂節的2大主題，分別為「和平的渴望」與「希望的曙光」，張正傑認為過去1年多來的疫情，造成全世界極大影響，對未知的恐懼，也不禁讓人們開始對生命有了不同省思，更感受到和平與健康的重要，因此，特別邀請向陽及音樂家透過音樂省思生命、為世界帶來曙光。

參與的音樂家有女高音黃莉錦、台灣首席雙簧管家謝宛臻，結合弦外之音室內樂集，包括知名小提琴家李宜錦、張芝庭、中提琴博士徐曉虹。演出曲目出自「茶花女」及「波希米亞人」等歌劇，還有貝多芬、德弗札克、舒伯特等大師作品，更有台灣民謠「六月茉莉」等。

金門國家公園管理處副處長楊金臻表示，坑道音樂節吸引不少樂迷特地跨海前往欣賞，今、明兩天共演出6場次，每場次約200人，其中來自台灣的聽眾約有7成，為金門增加不少觀光遊憩效益，並已成為金門最具代表性音樂活動。

曹姓旅客說，她專程從台灣前往聆賞坑道音樂節。還有多名遊客表示，明天還要前往聆聽。

向陽 金門 張正傑

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