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台灣巧克力節登場 屏東可可屢創國際佳績

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府今天在萬巒鄉可可產業園區舉辦為期9天的「屏東可可．台灣巧克力節」，匯集逾20家屏東可可品牌市集展售，縣長潘孟安和巧克力工藝師合製「羽蛇神的祝褔」雕塑，含有豐收的意義。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府今天在萬巒鄉可可產業園區舉辦為期9天的「屏東可可．台灣巧克力節」，匯集逾20家屏東可可品牌市集展售，縣長潘孟安和巧克力工藝師合製「羽蛇神的祝褔」雕塑，含有豐收的意義。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府推動可可產業邁入第7年，栽植面積躍居全國之冠，近年也積極參與世界巧克力大賽及舉辦國際競賽，以屏東可可生產的巧克力接連奪牌，揚名國際，縣府特別在萬巒鄉可可產業園區舉辦為期9天的「屏東可可．台灣巧克力節」，匯集逾20家屏東可可品牌市集展售，民眾直接與可可小農、巧克力職人面對面，體驗「Tree To Bar」從可可樹到巧克力、從產地到餐桌的風土特色。

「屏東可可已具國際級水準！」縣長潘孟安今天在開幕活動表示，縣府推動可可產業，已輔導42個農莊自創品牌，近年積極參與世界巧克力大賽及舉辦國際競賽，統計2017至2020年屏東就拿下235面獎牌，甚至連黑巧克力都拿到金牌，以往黑巧克力都是南美業者的天下，非常不容易，屏東已成為「含金量」最高的縣市。

他說，屏東縣的可可產業已形成完整產業鏈，同時具備栽培、加工及銷售能力，近年常有農民或巧克力業者在國際賽事屢創佳績，世界巧克力大賽亞太地區的競賽選擇在屏東辦理，可見屏東可可已走入國際市場；今年2月縣府整建萬巒鄉佳佐村廢棄的天主堂，成為可可園區及可可產業發展的基地，首創「屏東可可．台灣巧克力節」，結合產、官、學，也代表屏東可可產業日趨成熟，邁向新的里程碑。

「屏東可可．台灣巧克力節」將可可園區佈置成巧克力樂園，以7大主題活動「巧可拍拍」、「巧可藝術」、「巧可遊藝」DIY手作體驗、「巧可之音」草地野餐音樂會、「巧可市集」展售屏東巧克力及好物和探索客庄文化和可可生態體驗的「巧可之旅」，帶給民眾可可饗宴

屏東縣政府今天在萬巒鄉可可產業園區舉辦為期9天的「屏東可可．台灣巧克力節」，匯集逾20家屏東可可品牌市集展售。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府今天在萬巒鄉可可產業園區舉辦為期9天的「屏東可可．台灣巧克力節」，匯集逾20家屏東可可品牌市集展售。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府今天在萬巒鄉可可產業園區舉辦為期9天的「屏東可可．台灣巧克力節」，匯集逾20家屏東可可品牌市集展售，縣長潘孟安和巧克力工藝師合製「羽蛇神的祝褔」雕塑，含有豐收的意義。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府今天在萬巒鄉可可產業園區舉辦為期9天的「屏東可可．台灣巧克力節」，匯集逾20家屏東可可品牌市集展售，縣長潘孟安和巧克力工藝師合製「羽蛇神的祝褔」雕塑，含有豐收的意義。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府今天在萬巒鄉可可產業園區舉辦為期9天的「屏東可可．台灣巧克力節」，匯集逾20家屏東可可品牌市集展售。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府今天在萬巒鄉可可產業園區舉辦為期9天的「屏東可可．台灣巧克力節」，匯集逾20家屏東可可品牌市集展售。圖／屏東縣政府提供

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