快訊

Omicron變異株更易「重複感染」 WHO列4方針警戒

星宇航空今年虧損61億成我國航空之最 民航局要求增資

金門文化局110年度出版品 12月上架國家書店

中央社 / 金門縣27日電

金門文化局今天表示，文化局110年度出版品成果豐碩，村史4本、獎助個人出版18本，都是金門重要記憶及文化資產，將於12月8日在國家書店和金門長春書店等上架。

金門縣文化局發布新聞表示，文化局出版的圖書，長期在國家書店、三民書局、五南書局、南天書局等大型書店販售，民眾可到書店或透過網路書店隨時選購。為方便在地讀者及觀光客，金門地區可到長春書店、荳咖啡、浯島文製、村復號和蓊蓊書店等地點選購。

文化局長許正芳指出，今年出版品有村史4本：林怡種「莊厝演義」、陳永富「亙古通今榜林村史」、王振漢「三村一脈‧同氣連枝珩厝、后盤山、西山村村史」、翁炳賜「鄉野毫光-盤山村」；獎助個人出版18本，包括林馬騰「老兵憶舊：大膽島雜談」、許水富「文字性別的獨處」、吳鼎仁「彩墨金浯2021吳鼎仁畫集」、陳長慶「戇牛」和蔡榮根「狼煙未燼」等，值得閱讀並收藏。

許正芳說，為提高出版品質，文化局聘請學者專家把關，讓所有出版品都是金門重要的記憶及文化資產。像是蔡榮根作品「狼煙未燼」，一推出即頗受好評，已印刷5000冊，在博客來總榜新書暢銷榜第7名、文學新書暢銷榜蟬聯8天第1名，是文化局出版新書裡最暢銷的出版品。

文化局表示，110年度國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊得獎名單，金門縣文化局共有15本出版書籍分別得獲優等獎、佳作獎，得獎數高居全國各縣市第1名。得獎書籍「金門村史」、「看見烏坵燈塔」、「東碇鐵漢：1986駐島紀實」等，也歡迎讀者選購。

文化局 金門 文化資產

延伸閱讀

金門坑道音樂節今登場 翟山坑道上演詩與音樂的對話

金門陸配向海基會反映 盼小三通春節前復航

旅台鄉親黃平璋贊助金門棒球 縣長頒感謝狀

僑委會委員長童振源拜會楊鎮浯 盼加強金僑合作

相關新聞

金門坑道音樂節今登場 翟山坑道上演詩與音樂的對話

2021 年金門坑道音樂節於今明兩天假翟山坑道舉辦， 吸引許多樂迷特地跨海來欣賞這深具戰地特色的音樂會，兩天共演出6場次...

來美濃拔蘿蔔！ 美濃白玉蘿蔔、毛豆季今明登場

高雄市美濃區農會與高雄市農業局今明兩天於美濃區農會未來超市舉辦「2021美濃白玉蘿蔔還有好豆季」活動，現場邀請在地農民擺...

高市總預算終付委 陳其邁請求一併支持公安消安墊付案

高雄市政府明年度1514億總預算案因城中城大火卡關逾3周，藍營議員要求市府提出精進報告，因內容草率一度被退回，市府修正後...

高雄海洋派對今登場 國內首艘智駕船公開亮相

由中央與地方聯手主辦的「高雄海洋派對暨2021高雄國際帆船賽」今早在高雄港愛河灣盛大登場，經濟部常務次長林全能、交通部常...

小琉球五毒大神陣傳承不易 喜列民俗類文化資產今授證

3年1科的屏東琉球迎王平安祭典將於12月3日登場，迎王行列中，最特別的是成立69年、只在迎王期間出陣的水仙宮「欽點五毒大...

金門瓊林千年聚落 風華再現秀成果

金門縣文化局執行文化部補助「再造歷史現場─瓊林蔡氏千年風華再現」計畫，從2017年起至今年底完成，5年共43案，共26個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。