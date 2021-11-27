金門文化局110年度出版品 12月上架國家書店

金門縣文化局今天表示，文化局110年度出版品成果豐碩，村史4本、獎助個人出版18本，都是金門重要記憶及文化資產，將於12月8日在國家書店和金門長春書店等上架。

金門縣文化局發布新聞表示，文化局出版的圖書，長期在國家書店、三民書局、五南書局、南天書局等大型書店販售，民眾可到書店或透過網路書店隨時選購。為方便在地讀者及觀光客，金門地區可到長春書店、荳咖啡、浯島文製、村復號和蓊蓊書店等地點選購。

文化局長許正芳指出，今年出版品有村史4本：林怡種「莊厝演義」、陳永富「亙古通今榜林村史」、王振漢「三村一脈‧同氣連枝珩厝、后盤山、西山村村史」、翁炳賜「鄉野毫光-盤山村」；獎助個人出版18本，包括林馬騰「老兵憶舊：大膽島雜談」、許水富「文字性別的獨處」、吳鼎仁「彩墨金浯2021吳鼎仁畫集」、陳長慶「戇牛」和蔡榮根「狼煙未燼」等，值得閱讀並收藏。

許正芳說，為提高出版品質，文化局聘請學者專家把關，讓所有出版品都是金門重要的記憶及文化資產。像是蔡榮根作品「狼煙未燼」，一推出即頗受好評，已印刷5000冊，在博客來總榜新書暢銷榜第7名、文學新書暢銷榜蟬聯8天第1名，是文化局出版新書裡最暢銷的出版品。

文化局表示，110年度國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊得獎名單，金門縣文化局共有15本出版書籍分別得獲優等獎、佳作獎，得獎數高居全國各縣市第1名。得獎書籍「金門村史」、「看見烏坵燈塔」、「東碇鐵漢：1986駐島紀實」等，也歡迎讀者選購。