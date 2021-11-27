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金門坑道音樂節今登場 翟山坑道上演詩與音樂的對話

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門坑道音樂節於今明兩天假翟山坑道舉辦， 吸引許多樂迷特地跨海來欣賞這深具戰地特色的音樂會。記者蔡家蓁／攝影
金門坑道音樂節於今明兩天假翟山坑道舉辦， 吸引許多樂迷特地跨海來欣賞這深具戰地特色的音樂會。記者蔡家蓁／攝影

2021 年金門坑道音樂節於今明兩天假翟山坑道舉辦， 吸引許多樂迷特地跨海來欣賞這深具戰地特色的音樂會，兩天共演出6場次，每場次約200 人，合計約有 1200 名聽眾到場欣賞，今年首度嘗試音樂會中加入新詩朗誦，不少人聽到感動人心的「阿爹的飯包」，都直說感動。

金門坑道音樂節已成為中外知名的音樂盛會，今年共有兩大主題為「和平的渴望」與「希望的曙光」，期盼透過音樂省思生命，為世界帶來曙光! 在翟山坑道這座天然的音樂廳，以人聲與音符的碰撞揭開序幕。 由向陽親自朗誦富有情感與濃濃本土情懷的「阿爹的飯包」，以及在 疫情下所創作的新詩作「告別」，搭配上詮釋詩意境的樂曲，詩與音樂的對話帶給聽眾前所未有的心的悸動。

此外，首次亮相的女高音黃莉錦則以充滿戲劇性的天籟美聲，演唱「茶花女」等經典，讓人聲在坑道裡迴旋激盪，使坑道中充滿多層次的聲音色彩。此次來自台灣的聽眾約有 7 成，替金門增加不少觀光遊憩效益。

藝術總監大提琴家張正傑表示，過去這一年多來的疫情，造成全世界極大的影響，對未知的恐懼， 也不禁讓我們開始對生命有了不同的省思，更感受到和平與健康的重要。因此特別邀請知名詩人向陽、女高音黃莉錦、台灣首席雙簧管家謝宛臻，結合弦外之音室內樂集，包括知名小提琴家李宜錦、張芝庭、中提琴博士徐曉虹參與演出。

明天的演出，將以優雅迷人的雙簧管搭配古典風格的弦樂四重奏， 音色多變悠揚，呈現比擬樂團的演出效果，演出莫札特的《雙簧管四重奏》，帶給聽眾截然不同的聽覺饗宴。

金門坑道音樂節今天登場，此次上演詩與音樂的對話，帶給聽眾前所未有的心的悸動。記者蔡家蓁／攝影
金門坑道音樂節今天登場，此次上演詩與音樂的對話，帶給聽眾前所未有的心的悸動。記者蔡家蓁／攝影
金門坑道音樂節已成為中外知名的音樂盛會，在翟山坑道這座天然的音樂廳，以人聲與音符的碰撞揭開序幕。記者蔡家蓁／攝影
金門坑道音樂節已成為中外知名的音樂盛會，在翟山坑道這座天然的音樂廳，以人聲與音符的碰撞揭開序幕。記者蔡家蓁／攝影
一年一度的金門坑道音樂節今天登場，民眾聚精會神地聆聽音樂演奏。記者蔡家蓁／攝影
一年一度的金門坑道音樂節今天登場，民眾聚精會神地聆聽音樂演奏。記者蔡家蓁／攝影

金門 疫情 音樂會

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