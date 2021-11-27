來美濃拔蘿蔔！ 美濃白玉蘿蔔、毛豆季今明登場

高雄市美濃區農會與高雄市農業局今明兩天於美濃區農會未來超市舉辦「2021美濃白玉蘿蔔還有好豆季」活動，現場邀請在地農民擺攤販售在地蘿蔔、番茄及加工製品等農特產，並有體驗活動，美濃區農會表示，美濃擁有全國第一大的農業生產專區，邀請民眾到美濃拔蘿蔔。

高雄市農業局張清榮、美濃區農會理事長謝志強、總幹事鍾清輝、立法委員邱議瑩、高雄市議員朱信強、林義迪等人出席，高市農業局表示，「2021美濃白玉蘿蔔與好豆季」除了舉辦多年的認股大會，每年開採日當天也由農民發揮農村人情味，盡力招待股東，藉由體驗了解農夫、農產、農業及生態環境。

張清榮表示，美濃地區作物多元豐富，包含白玉蘿蔔、紅豆、毛豆、橙蜜香番茄等，市府與美濃區農會積極推動在地產業發展，自2011年起開辦白玉蘿蔔股東會，成立休閒農業區、農產業經營專區及高雄147稻作集團產區等協助農民產銷，並導入休閒體驗元素，設計出遊客和農民互動的農業活動。

張清榮說，每年的白玉蘿蔔與紅豆、毛豆、澄蜜香番茄，創造農業產值超過10億，經美濃農會推動全國最大1400公頃的農業經營專區、優質蔬菜集團產區及雜糧產銷契作集團產區等，協助農民產銷，為國人供應優質農產，也讓高雄市農業朝六級化產業邁進。